¿Qué dice el documento que atribuye al sospechoso de la masacre de Walmart?

Antes de que ocurriera el ataque en la tienda Walmart en El Paso, Texas por parte de Patrick Crusius, apareció un documento sobre la polémica plataforma 8chan, un refugio de libertad para los supremacistas blancos, publicó la BBC Mundo

El "manifiesto" comienza con una declaración de simpatía hacia el autor de los tiroteos en las mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en los que 51 personas murieron en dos ataques consecutivos en marzo.

El sospechoso, que presuntamente siguió el mismo modelo del autor de los ataques en Nueva Zelanda de dejar un documento con sus ideas y justificaciones, asegura que el ataque fue una respuesta a lo que llama una "invasión hispana de Texas".

También, como el atacante Christchurch, alega a una idea popular entre los supremacistas blancos: que personas extranjeras estaban desplazando a la "gente blanca" de "origen europeo".

Dicha teoría racial llamada "el gran reemplazo" fue promovida por un escritor francés llamado Renaud Camus y argumenta que las élites en Europa han estado trabajando para "sustituir" a los europeos blancos con inmigrantes del Medio Oriente y el norte de África.

La diatriba de Crusius, de cuatro folios y 2,300 palabras, se titula "La verdad incómoda" y no solo ataca a mexicanos e hispanos, también alega que los "judíos no ocuparán" el lugar de los "estadounidenses blancos".

Los congresistas demócratas también se llevan parte de las críticas, pues según el atacante, tienen una estrategia para lograr una mayoría permanente para dar cabida a la creciente población hispana.

También culpa a los políticos de ambos partidos por la "podredumbre en Estados Unidos de adentro hacia afuera", a la vez que se lamenta de que "la enorme población hispana en Texas" volvería al estado "un bastión demócrata".

En su discurso antiinmigración también repite otra idea común entre los supremacistas: que los inmigrantes les están quitando los empleos a los "nativos" y que liberarse de ellos puede hacer mejor la vida mejor en Estados Unidos.

El atacante entra en detalles meticulosos sobre los pros y contras de las armas AK-47 y AR-15, sus municiones, el diseño de bala y la "penetración" que tendrían en los cuerpos de sus víctimas.

El sospecho intenta también quitar responsabilidad a los discursos de Trump sobre los inmigrantes y asegura que su posición es anterior al gobierno del actual presidente.

Sin embargo, dicho documento desapareció de la polémica plataforma.

Lamenta envargado de Negocios hechos en El Paso

"Los asesinatos ocurridos este sábado en El Paso, Texas, pusieron a prueba la resiliencia en nuestras comunidades. Somos amigos, vecinos y también en muchas ocasiones familia. Al tener un panorama más claro sobre los lamentables hechos en El Paso, reiteramos nuestro profundo pésame a las víctimas y sus familias. Los crímenes de odio no tienen lugar en una democracia", informó John Creamer, sobre los hechos del sábado.

"Este crimen de odio me conmociona particularmente porque tocó la fibra de nuestra hermandad. Ciudad Juárez y El Paso son prácticamente ciudades hermanas donde nuestros ciudadanos conviven pacíficamente todos los días. Cuando escuché esto no pude evitar pensar en nuestros colegas del Consulado y en todas las personas afectadas por esta tragedia.

"Lo más difícil de mi trabajo son momentos como este, en los que el dolor no reconoce nacionalidades y a la violencia no se le encuentra sentido. En la Embajada y todos los Consulados, la bandera izará a media asta en solidaridad. No podemos cambiar lo ocurrido, pero buscaremos justicia para las víctimas por todas las vías legales disponibles. Con la llegada del próximo Embajador Christopher Landau, se continuará fortaleciendo el vínculo entre ambos países".

MJP