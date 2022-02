Putin "un verdadero matón"; así plantó a novia en el altar y así propuso matrimonio

En el capítulo 3 llamado "Autobiografía de un matón" que forma parte del libro "El hombre sin rostro: El sorprendente ascenso de Vladímir Putin" de Masha Gessen, se describe como dejó plantada a una novia en el altar y cómo propuso matrimonio.

Las descripciones que hace el propio Putin de sus relaciones lo retratan como un comunicador sorprendentemente incapaz, dice el libro.

"Putin mantuvo una relación importante con una mujer antes de conocer a su futura esposa; la dejó en el altar", les contó a sus biógrafos el líder ruso, pero no explicó nada. "Fue muy duro".

"No contó mucho más sobre el asunto de la mujer con la que sí se casó; como, al parecer, tampoco tuvo demasiado éxito al intentar expresarle sus sentimientos cuando la cortejaba. Estuvieron saliendo durante más de tres años, un tiempo extraordinariamente largo para las costumbres soviéticas o rusas, y a una edad muy avanzada; cuando se casaron, Putin estaba a punto de cumplir treinta y un años, lo que lo convirtió en miembro de la minoría muy reducida de rusos —menos del 10 por ciento— que seguían solteros al llegar a la treintena", se puede leer en el libro de Masha.

El libro cuenta que la futura señora Putin era una azafata de vuelos nacionales proveniente de la ciudad de Kaliningrado, en el mar Báltico; los presentó un conocido común. Ella ha dicho alguna vez que no fue ni remotamente un amor a primera vista, porque, de entrada, Putin le pareció normal y corriente y que iba mal vestido; sin embargo, él nunca ha dicho nada en público sobre su amor hacia ella.

Durante el cortejo, al parecer, ella era tanto la más sentimental como la más insistente de los dos. Su descripción del día en que él finalmente le propuso matrimonio es una muestra de una incapacidad para comunicarse tan profunda que resulta sorprendente que estas dos personas llegasen a casarse y tener dos hijos

"Una noche estábamos en su piso y dijo: ´Amiguita, a estas alturas ya sabes cómo soy. Básicamente, soy alguien que no te conviene mucho´. Y entonces pasó a describirse: soy poco hablador, puedo ser duro, puedo herir tus sentimientos, etcétera. No era una buena persona con la que pasar mi vida. Y siguió. ´Tras tres años y medio, probablemente ya habrás tomado una decisión´. Me di cuenta de que era probable que estuviésemos rompiendo, así que le dije: ´Sí, he tomado una decisión´. Y él contestó, con voz dubitativa: ´¿De verdad?´. Ahí fue cuando tuve claro que estábamos rompiendo. ´En ese caso —dijo— te quiero y propongo que nos casemos no sé qué día´. Fue algo completamente inesperado", narra el libro.

De acuerdo con el libro "El hombre sin rostro", se casaron tres meses más tarde. Ludmila dejó su trabajo y se trasladó a Leningrado a vivir con Putin en la más pequeña de las dos habitaciones del apartamento que entonces compartía con sus padres.

Asimismo, se cuenta el momento en el que quedó embarazada de su primer hijo aproximadamente un año después de la boda. Durante el embarazo y los primeros meses de vida de María, su marido estaba en Moscú, en un curso de un año que le prepararía para servir en el cuerpo de inteligencia exterior. Ya mucho antes de la boda, Ludmila sabía que trabajaba para el KGB, aunque al principio le había dicho que era detective de policía; "esa era su tapadera".

PUTIN SE DESCRIBE COMO UN MATÓN

En la vida de Putin la educación no formaba parte del éxito, pues ha puesto mucho empeño en presentarse a sí mismo como un matón, y todos sus amigos de la infancia le dan la razón en este sentido.

"De lejos, la mayor cantidad de información biográfica que existe sobre él —es decir, la mayoría de la información de que dispusieron sus biógrafos— se refiere a las muchas peleas a puñetazos de su infancia y juventud", dice el libro.

Según las referencias del libro, Putin trataba de hacerse respetar. "Si alguien le insultaba de la forma que fuese —recordaba su amigo—, Volodia se le lanzaba encima inmediatamente, lo arañaba, lo mordía y les arrancaba el pelo a mechones; era capaz de cualquier cosa con tal de no permitir que nadie lo humillase. Putin llevó consigo sus maneras peleonas a la escuela primaria".

Para Putin, sus credenciales como matón representaban el verdadero estatus, e hizo alarde de ello en las respuestas a sus biógrafos en 2000 y así lo recuerda el libro:

—¿Por qué no fue admitido en los Jóvenes Pioneros hasta sexto? ¿Realmente las cosas estaban tan mal?

—Por supuesto. No era un pionero; era un gamberro.

—¿Se está pavoneando?

—Me está insultando. Era un verdadero matón.