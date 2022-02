Putin echa gasolina al fuego en Ucrania; Consejo de Seguridad se reúne de emergencia

Al anochecer, el presidente ruso Vladimir Putin tensó al máximo la crisis en Ucrania al anunciar que firmará un decreto de reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas del este de Ucrania, lo que decepcionó a Alemania y a Francia, a lo que se suma que desestimó una posible cumbre con el presidente estadounidense Joe Biden.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció este lunes su mensaje a la nación acerca del posible reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

El mandatario aseveró que para los rusos Ucrania "no es simplemente un país vecino" y resaltó los lazos personales e históricos de las poblaciones de los dos países. Al mismo tiempo, afirmó que el territorio ucraniano fue creado por las políticas de los bolcheviques.

Las repúblicas separatistas son Lugansk y Donetsk.

Los líderes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, se dirigieron este lunes a Putin pidiéndole que reconozca la independencia de ambos territorios.

Ambos líderes también han instado al mandatario ruso a evaluar la posibilidad de alcanzar acuerdos de amistad y cooperación entre Moscú y sus respectivos territorios, incluido el ámbito de la defensa.

CONSEJO DE SEGURIDAD SE REÚNE DE EMERGENCIA

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia esta misma noche para estudiar la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera hoy la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

Ucrania fue la primera que solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad, una petición a la que luego se sumó Francia, que cuenta con asiento permanente en el Consejo y ha mostrado hasta ahora una sólida alianza con Estados Unidos en el manejo de esta crisis.

Se da la circunstancia de que Rusia preside el Consejo este mes de febrero, y en el seno del Consejo los países aliados de Estados Unidos (principalmente Reino Unido, Francia, Irlanda, Suecia y Albania) no han logrado hasta ahora sumar el apoyo de otros países no europeos.

De hecho, China se ha mostrado más cercana a las posturas rusas y el resto de países miembros no permanentes (México, India, Gabón, Emiratos o Kenia) han preferido mostrarse equidistantes en los debates anteriores sobre la crisis en Ucrania, convertida en una de las más graves del panorama internacional en los últimos tiempos.

EU PREPARA SANCIONES CONTRA REPÚBLICAS SEPARATISTAS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó este lunes a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás, después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunciara que reconoce su independencia de Ucrania.

Las sanciones a esas dos regiones son solo un primer paso, ya que Washington y sus aliados planean imponer "tan pronto como mañana martes" nuevos castigos económicos sobre Rusia, dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Por ahora, Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, una acción que pretende aislar a esas dos regiones del sistema financiero internacional basado en el dólar.

La orden ejecutiva también prohíbe la importación a EE.UU. de bienes, servicios o tecnología procedente de Donetsk y Lugansk, según el texto hecho público por la Casa Blanca.

"ES UNA PROVOCACIÓN": EU

EU acusó a Rusia en la OSCE de buscar "un pretexto para invadir más todavía Ucrania" y advirtió de que un reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk supondría una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

"Esto no es exageración. Esto no es histeria. Esto no es una provocación. A pesar de lo que Rusia intenta alegar, la fría y dura verdad es que Rusia está ahora mismo tratando de crear un pretexto para una acción militar", indicó el representante de EU, Michael Carpenter, ante el Consejo Permanente de la organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

"Estados Unidos insta una vez más a Rusia a que detenga sus peligrosas provocaciones y la búsqueda de un pretexto para invadir más todavía Ucrania. Volvamos a la mesa de negociaciones antes de que se pierdan más vidas", agregó el diplomático estadounidense en una reunión extraordinaria convocada por Ucrania.

Carpenter criticó la "falsa retirada" de fuerzas militares de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, así como que continúe la presencia de soldados rusos en Bielorrusia -cerca de la frontera con Ucrania- más allá de las maniobras previstas.

"Están en juego vidas inocentes, por lo que debemos redoblar nuestros esfuerzos para evitar que se inicie esta guerra de agresión", continuó.

El diplomático estadounidense también criticó que Rusia asegure que no es parte del conflicto del este de Ucrania pese a las pruebas sobre la presencia de militares y armamento ruso allí.

"Rusia intenta propagar la narrativa falsa de que es simplemente un 'mediador', como si los lanzacohetes, los sistemas de guerra electrónica y los tanques en las partes de Donetsk y Lugansk controladas por Rusia fueran producidos localmente, comandados y controlados por personas del lugar", indicó.

TROPAS RUSAS CUMPLIRÁN FUNCIONES DE PACIFICACIÓN EN DONETSK Y LUGANSK

Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por el presidente ruso, Vladímir Putin.

De acuerdo con los documentos, los militares rusos "garantizarán la paz" en esos territorios hasta la firma de acuerdos sobre la Amistad, la Cooperación y la Ayuda Mutua entre ambas entidades y Moscú.

CRITICAN DECISIÓN DEL KREMLIN

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este lunes una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la adopción de sanciones europeas selectivas contra Rusia, tras el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, que reconocerá las regiones separatistas del este de Ucrania.

Esa decisión "es una clara violación unilateral de los compromisos internacionales de Rusia y una vulneración de la soberanía de Ucrania", señaló el Elíseo en un comunicado.

Macron "condena" la decisión de Putin y solicita una "reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como la adopción de sanciones europeas selectivas", añadió el comunicado.

La reacción de Macron llegó tras una reunión que mantuvo con su Consejo de Seguridad Nacional y de una conferencia telefónica a tres bandas con el presidente estadounidense, Joe Biden , y el canciller alemán, Olaf Scholz.

Países nórdicos condenan "flagrante violación" de la soberanía de Ucrania

Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia condenaron hoy el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbás por parte de Rusia, que calificaron de "flagrante violación" de la integridad territorial de Ucrania.

Moscú "ha vulnerado el derecho internacional y los Acuerdos de Minsk", consideró la ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

POSICIÓN DE MÉXICO

Hace una semana, el gobierno de México sugirió evitar viajar a Ucrania ante el riesgo de que Rusia invada esa nación europea; para los mexicanos que se encuentran allá pidió aprovechar las líneas aéreas aún disponibles para salir.

Aunque según el gobierno de México asegura que de acuerdo a un análisis reducida la posibilidad de un conflicto hace recomendaciones para los que están en aquel país como para quienes tenían planeado viajar.

"A la luz de la reducción de la conectividad aérea en Ucrania, se invita a las personas mexicanas que visten Ucrania por turismo o negocios evitar viajar a ese país en este momento ante el creciente riesgo de quedar varados", afirma la alerta.

El embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, ha ha abogado por una solución diplomática a la tensión entre Rusia y Ucrania.

"La escalada de tensiones en el este de Europa representa una amenaza potencial a la paz y seguridad internacionales", dijo De la Fuente durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.

"Importante evitar cualquier tipo de acción que pueda ser considerada hostil por cualquiera de las partes. Alentador el mensaje del representante de Rusia en cuanto a que no hay planes de invasión en Ucrania", añadió.