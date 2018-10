Psicosis por paquetes sospechosos; difunden guía para identificarlos

Autoridades ya declararon una alerta terrorista en Nueva York a raíz del envío de explosivos y paquetes sospechosos.

Pero, ¿cómo identificar un paquete sospechoso?

El servicio postal de Estados Unidos recomienda tener "un ojo vigilante" y estar alerta en el envío de paquetes, tras la amenaza de correo potencialmente peligroso.

El experto en seguridad, Manuel Gómez, informó que el gobierno está invitando a cualquier negocio, organización o individuo a tener cuidado con el correo que está recibiendo y prestar atención a señales importantes que difundió el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

- Si tiene algún aceite

- Si tiene algo fuera de lo ordinario

- Si no lo está esperando

- Si son rígidos o voluminosos

- Si están desnivelados

- Si tienen sellos de correo en exceso

- Si tienen títulos genéricos o incorrectos

- Si no tienen dirección de remitente

- Si tienen ruidos extraños

Representantes del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos dijeron que ya han organizado equipos de respuesta en todo el país para analizar paquetes sospechosos mediante su Programa de Investigaciones de Correo Peligroso (DMI).

Aseguran usar recursos de última tecnología en sus esfuerzos en seguridad.

La policía de Nueva York envió carteles a 20 mil negocios de la ciudad con información para identificar los paquetes sospechosos.

Today´s package in Tribeca was recognized by a retired NYPD detective from images he saw on the news. @NYPDSpecialops & Bomb Squad officers safely removed the package. Our investigation continues with local and federal law enforcement partners. pic.twitter.com/IwSUzL7zl0

Interceptan explosivos dirigidos a los Clinton, los Obama y CNN

DESCARTAN PELIGRO TRAS REPORTE DE PAQUETE SOSPECHOSO

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) evacuó parcialmente el edificio Time Warner Center tras recibir una llamada al 911 por una alerta acerca de un paquete sospechoso

NYPD descartó el peligro en aquel edificio, donde se encuentra la estación CNN.

Un portavoz de la policía informó preliminarmente que el paquete no se parece a los enviados esta semana a figuras prominentes.

Dijo que el objeto estaría envuelto en una especie de bolsa de regalo y que habría estado desatendido.

Videos y fotografías en redes sociales muestran cómo el edificio está siendo desalojado en medio de seguridad máxima.

La investigación se desarrolló luego de que el FBI, en colaboración con el NYPD y otras agencias del orden, instara a los neoyorquinos a mantener la calma.

Las agencias destacaron que "los neoyorquinos están a salvo" a pesar del envío por correo de artefactos explosivos a la estación CNN y a demócratas de alto perfil, lo que tildaron de "terrorismo".

Los investigadores incautaron otros tres paquetes sospechosos el jueves, dos dirigidos al exvicepresidente Joe Biden en Delaware y uno dirigido al actor Robert De Niro en Nueva York, lo que elevó a 10 la cantidad total de dispositivos enviados a demócratas de alto perfil y otras personalidades.

Los artefactos fueron enviados en un plazo de 72 horas.

Los investigadores descartan por ahora que los artefactos incorporen "armas biológicas".

As a precaution, the NYPD is currently evaluating a pair of unattended packages at the Time Warner Center Mall, Columbus Circle in Manhattan. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/VqrzHZJ6zv