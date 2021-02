Proponen crear una “isla de migrantes”

En 2021, una cárcel actualmente en desuso ubicada en la isla de Lindholm, misma que se extiende alrededor de siete hectáreas, se convertiría en el hogar de aproximadamente 125 migrantes a los que el gobierno de Dinamarca les ha negado asilo y no puede deportar a su país de origen, entre los que figuran criminales con condenas saldadas o que hayan sido condenados por delitos penales o relacionados con las drogas y las armas.

La propuesta ha sido emitida por parte del gobierno en funciones, y que se prepara para los comicios del próximo año, conformado por la coalición de centroderecha (liberales, conservadores y moderados), y apoyado por la ultraderecha xenófoba del Partido Popular Danés (PPD).

Los criminales condenados no tienen nada que hacer en Dinamarca. Hasta que no nos podamos deshacer de ellos, les trasladaremos a la isla de Lindholm, en la bahía de Stege, donde estarán obligados a permanecer en el nuevo centro de expulsión por la noche. Y habrá policía a todas horas", señala el PPD A través de un video publicado en Twitter.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi — Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) 30 de noviembre de 2018

Un ferry cuyo recorrido dura alrededor de 20 minutos, es el medio que comunica a la isla con el resto del país, mismo que suspendería su operación por las noches.

En tanto, la iniciativa aún debe aprobarse por el Folketing (Parlamento danés compuesto por 179 diputados, aunque su discusión no está agendada. No obstante, los planes para la “isla de migrantes” ya aparecen dentro del presupuesto federal del año entrante en Dinamarca.

XENOFOBIA EN AUMENTO

En un periodo de dos años, las solicitudes de asilo en el país danés se han reducido de 10 mil 722 en 2016 a mil 793 en lo que va de 2018, de acuerdo a lo reportado por el propio gobierno.

Además, hasta mayo del próximo año Dinamarca continuará aplicando excepciones al acuerdo de Schengen, el cual que establece un espacio común por el que puede circular libremente toda persona que haya cruzado una frontera exterior o resida en uno de los 26 países que aplican el convenio.

A raíz de ello, Dinamarca seguirá con la realización de controles fronterizos, entre los que se ha puesto especial énfasis en la franja sur que comparte con Alemania.

djh