Primera muerte causada por auto sin conductor de Uber

REDACCIÓN 19/03/2018 11:53 a.m.

En un hecho sin precedentes, un vehículo sin conductor operado por Uber cobró su primera víctima en Arizona, Estados Unidos.

De acuerdo a reportes de medios norteamericanos, una mujer fue atropellada por un auto de dichas características cuando ella cruzaba la calle fuera del paso de peatones.

Luego del suceso, Uber anunció que suspenderá las pruebas que venía realizando con coches sin conductor en Tempe (lugar del incidente), Pittsburg, Toronto y San Francisco.

Se reportó que había una persona dentro del Uber, pero el automóvil estaba en modo autónomo.

Our hearts go out to the victim´s family. We´re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.