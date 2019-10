Prevén apagones en norte y centro de California por alto riesgo de incendio

Cientos de miles de habitantes del norte de California quedarían sin servicio de energía eléctrica debido al alto riesgo de incendios forestales.

La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) anunció que los cortes empezarían a la medianoche del martes dado que a partir del miércoles se esperan fuertes vientos, los cuales se combinarán con terrenos secas y altas temperaturas.

"Este evento de condiciones secas y fuertes vientos está tomando forma para convertirse en una de los más severos que hemos visto en nuestro territorio en los últimos años y queremos que nuestros clientes estén preparados para apagones extendidos que pueden durar varios días", dijo Michael Lewis, vicepresidente de operaciones de PG&E.

??Red Flag Warnings?? begin at:



??5 AM Wed??North Bay Mtns & Valleys, East Bay Hills & Valleys, Diablo Range

??5 PM Wed??Santa Cruz Mtns



*This event has the potential to be the strongest offshore wind event in the area since the October 2017 North Bay fires.* #CAwx #CAFire pic.twitter.com/KvAlAD4TCO — NWS Bay Area (@NWSBayArea) October 8, 2019

Los apagones serían por siete días en 34 condados del centro y norte del Estado. Unos 800,000 clientes de PG&E serían afectados, 250,000 de ellos en el Área de la Bahía de San Francisco.

PG&E is Monitoring a Severe Wind Event Later this Week That Could Impact Nearly 30 Counties Across Northern and Central California https://t.co/mCuqzQ9Exu pic.twitter.com/LHwcVI8jcm — PG&E (@PGE4Me) October 7, 2019

Los condados que serán afectados en el Área de la Bahía son:

Alameda: 32,613 clientes

Contra Costa: 40,219

Sonoma: 66,289

Napa: 32,124

San Mateo: 14,766

Santa Clara: 38,123

Solano: 32,862

El condado de San Francisco no sería afectado.

La primera fase cortes sería entre la medianoche del martes y las 6:00 p.m. del miércoles. La segunda entre las 5:00 p.m. del miércoles y las 12:00 p.m. del jueves.

Con información de La Opinión de Los Ángeles.

JGM