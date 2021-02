Presión militar derrumba a Evo Morales; renuncia el Congreso también

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo su renuncia a su cargo.

Luego de que Morales fuera señalado por presunto fraude electoral en los comicios pasados donde había sido electo nuevamente.

El anuncio ocurre minutos después de que las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia le exigieran a Morales que renunciara al gobierno.

Declaraciones de Evo Morales @evoespueblo en la televisión local de Bolivia donde anuncia su renuncia del cargo de presidente. #InternacionalesTR pic.twitter.com/sMNdD2672v — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2019

"Dejamos a Bolivia con independencia de estado", anunció Evo Morales en conferencia de prensa.

Asimismo, el ahora ex presidente dijo que renuncia era una forma de evitar la represión a sus simpatizantes:

“¿Por qué decidí esta renuncia? para que no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que no sigan secuestrando y maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como el hermano Teodoro Mamani en Potosí. Para que no sigan perjudicando a comerciantes y transportistas que no dejan trabajar en Santa Cruz”, dijo.

Morales había anunciado nuevas elecciones, después de que horas antes un informe de la Organización de Estados Americanos advirtiera de graves irregularidades en los comicios.

"Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero", exclamó, al término de sus "trece años, nueve meses y 18 días" en el poder desde que tomó posesión el 22 de enero de 2006.

“Mi pecado es ser líder sindical, mi pecado es ser indígena”, dijo Evo.



Evo Morales renunció a la presidencia en Bolivia tras una ola de protestas por anomalías en su última elección. Estos son sus argumentos:https://t.co/7fQeGKcdiz — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2019

Vicepresidente renuncia también

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, anunció también la renuncia a su cargo.

Junto a Evo, García Linera dijo en un video en el que pidieron la pacificación del país.

"Se ha consumado el golpe de Estado", dijo García Linera durante su participación en la conferencia.

Renuncian ministros, presidenta del Tribunal y presidente del Congreso

Asimimo ,los ministros de Hidrocarburos y Minería de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presentaron su renuncia este domingo.

"Hoy más que nunca necesitamos que el país regrese al camino de la paz social y de la unidad. Pensando en el bien nacional y el respeto a la vida, hago pública mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Hidrocarburos", escribió Luis Alberto Sánchez en Twitter.

Varios miembros del Gobierno y otros políticos oficialistas, como gobernadores y alcaldes, anunciaron su dimisión en las últimas horas.

Los principales líderes opositores habían advertido que no admitirían nuevos comicios si antes no renunciaba el presidente.

