Presidente de Ucrania: esta noche será difícil, no podemos perder Kiev

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev, por lo que pidió al Ejército no perder el control de la capital.

"Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital", dijo en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram.

"Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán ", dijo.

RUSIA VETA EN LA ONU RESOLUCIÓN DE CONDENA A INVASIÓN

Rusia vetó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución propuesta por Estados Unidos para condenar su invasión de Ucrania y exigir la salida de las tropas de Moscú del país vecino.

El texto, copatrocinado por decenas de países de todo el mundo, obtuvo el apoyo de once de los quince miembros del Consejo de Seguridad, tres abstenciones -de China, India y Emiratos Árabes Unidos- y un único voto en contra, de Rusia.

El veto ruso era totalmente esperado y Estados Unidos ya reconocía de antemano que su objetivo era, principalmente, mostrar al mundo el aislamiento de Moscú.

En un intento de EU y sus aliados por reunir el mayor apoyo posible, la votación se retrasó en el último momento durante algo más de dos horas para retocar el texto y tratar de convencer a países que tenían dudas sobre si apoyarlo o no.

Finalmente, Rusia se quedó totalmente sola en su oposición al texto, mientras que tres de los Estados que habían mantenido una postura más o menos equidistante hasta ahora -China, India y Emiratos Árabes- se abstuvieron.

Brasil, otro país cuyo voto estaba en duda, optó finalmente por apoyar la resolución tras insistir durante las negociaciones en la necesidad de mantener un equilibrio que permita denunciar las acciones rusas pero no cerrar la puerta a la posibilidad de negociaciones para parar el conflicto.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reaccionó al fracaso de la resolución subrayando que no supone una sorpresa e insistiendo en que Rusia terminará por rendir cuentas.

"Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces, no puede vetar la verdad, no puede vetar al pueblo ucraniano", insistió.

"México condena enérgicamente la invasión de la que ha sido víctima Ucrania ", dijo Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU.

VIDEO: PRESIDENTE DE UCRANIA, ¿LISTO PARA JALAR EL GATILLO?

Volodímir Zelenski envió un mensaje a sus tropas con el que —vestido de militar— aseguró que seguiría defendiendo al país, su independencia y al Estado, a un día de haberse iniciado la introducción de la "operación militar especial" de Rusia en su país.

El día que comenzó la invasión, el ejecutivo ucraniano confesó ante los líderes europeos que probablemente esa sería la última vez que lo vieran con vida, según informó el periodista Barak Ravid, corresponsal del medio Axios en Medio Oriente.

Este mensaje fue emitido por Zelenski durante una videoconferencia con los líderes y horas más tarde dio un mensaje que se televisó en Ucrania, en donde señaló a la comunidad internacional de dejar sola a su nación.

Además rechazó irse del país a pesar de admitir que es "el objetivo número uno" de las fuerzas enemigas.

En sus redes sociales publicó un video en el que cuestionó dicho abandono "¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo".

El último reporte de muertes indicó que al menos 137 ucranianos habían muerto en las últimas horas, la mayoría soldados.

LAS SANCIONES DEL G7 A RUSIA

Este viernes Joe Biden, presidente de Estados Unidos sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Ucrania donde acordaron fortalecer las sanciones a Rusia, además de que el país del continente Americano daría asistencia de defensa —concreta— y se uniría en coalición contra la guerra, dijo Zelenski. Además agradeció a Estados Unidos por el apoyo.

El jueves las potencias mundiales, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos tuvieron una reunión en el que acordaron sanciones más duras para Rusia.

"Putin eligió la guerra y ahora él y su país asumirán las consecuencias. Vimos un teatro en Rusia [...] dijeron que Ucrania había cometido genocidio, sin evidencia. Putin declaró su guerra [...] es un agresor".

Por ello advirtió que el paquete de sanciones se maximizará a largo plazo para minimizar el impacto de la intervención militar en Ucrania.

En tanto, Zelenski continúa pidiendo a las tropas del mundo que apoyen en la defensa de Ucrania.

