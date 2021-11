Presidente de Honduras, ¿un narcotraficante?

"Antes de ir a Honduras, mantuve correspondencia durante meses con los ministros de comunicaciones de Hernández, pero una vez que llegué, sus funcionarios se negaron a hablar conmigo. La mayoría de los hondureños no están convencidos de las negativas de Hernández. En la capital, Tegucigalpa, los muros están marcados con grafitis burlándose del presidente: ´JOH, lárgate´ o ´JOH Narco´, expone un corresponsal de The New Yorker.