Presidente de Argentina elogia revolución de Mao ante Xi Jinping

BUENOS AIRES.- El presidente argentino Alberto Fernández elogió el proceso iniciado desde la revolución china durante su gira por el país asiático y mientras se encontraba reunido con su par, Xi Jinping. En un vídeo que fue difundido en la TV de ese país, se lo ve felicitando al mandatario de esa nación.

Las imágenes lo muestran elogiando a Xi Jinping por todo lo ocurrido a partir de la revolución de Mao y dando un claro apoyo al régimen político que lleva varios años en el poder, concretamente desde 1949.

Los elogios y comentarios de Fernández fueron difundidos a través de la televisión estatal china, pero no aparecían dentro de la comunicación oficial que llegó a Argentina acerca de la gira del mandatario sudamericano.

Se dieron a conocer en CGTN, la cadena oficial china que transmite noticias de manera ininterrumpida durante las 24 horas.

Concretamente, en el vídeo que está circulando en las redes sociales y los medios de comunicación locales, se escucha al presidente argentino decir: "Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comunista y quedamos muy impresionados con esa magnífica obra". A continuación, agrega: "Nos sentimos muy identificados con todo lo que fue el trayecto de la Revolución hasta el presente, que ha puesto a China en el lugar central que ocupa en el mundo".

Fernández dice a Xi Jiping: "Sepa que, como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política, que pone al hombre como centro de la política".

Anteriormente, el presidente chino decía: "Sé que usted visitó el Museo del Partido Comunista de China", y añadía luego: "Creo que usted es una persona con ideales y con su propia filosofía, dado que fue específicamente a visitar nuestro museo del partido".

Tuve una cordial, amistosa y fructífera reunión con Xi Jinping, presidente de China. Acordamos la incorporación de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda.



Es una excelente noticia. Nuestro país obtendrá más de US$ 23 mil millones de inversiones chinas para obras y proyectos. pic.twitter.com/LGyIJ6zWdG — Alberto Fernández (@alferdez) February 6, 2022

El encuentro entre ambos mandatarios, ocurrido este domingo durante la noche de Argentina, generó polémica en el país gobernado por Fernández y recelo en Washington. El presidente -que estuvo junto a su par chino durante más de 40 minutos- viajó acompañado por una comitiva integrada por el canciller argentino, Santiago Cafiero, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otras personas.

El regreso de Alberto Fernández a su país no se dio sin polémica, dado que Argentina se encuentra actualmente intentando avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que debe contar con el aval de Washington. Sin embargo, las versiones locales indican que en EU no habría caído muy bien la última gira del presidente por Rusia y China y su acercamiento a estos países, especialmente en un contexto en que Rusia no deja en claro su estrategia con respecto a Ucrania.

En este escenario, las palabras de Fernández podrían perjudicar la política exterior que está llevando a cabo dentro de su país. Perder el apoyo externo complica aún más los apoyos del presidente, que fronteras adentro ha perdido el soporte de gran parte de su partido.

