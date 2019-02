Preparan duelo de conciertos en Venezuela este fin de semana

REDACCIÓN 19/02/2019 07:08 p.m.

Los cantantes Alejandro Sanz, Silvestre Dangond y Carlos Baute confirmaron su participación en el Venezuela Aid Live que se llevará a cabo el próximo viernes en el lado colombiano de la frontera para "dar a conocer al mundo la trágica situación que viven los venezolanos".

"Quiero confirmarles que efectivamente voy a estar el día 22 de febrero en Cúcuta con el resto de mis compañeros, estamos del lado del pueblo venezolano, más allá del tema político. Nosotros lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo", afirmó Sanz en un vídeo publicado en Twitter.

Si millones de voces se juntan por una razón, el eco retumbará en todo el mundo. @VenezuelaAid#AyudaVenezuela #AidVenezuela ???? https://t.co/yz84AAOJFN If millions of voices gather together for a reason, the echo will sound all over the world. See you on 22nd February in Cúcuta. pic.twitter.com/tvvhJjIgfF — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 19 de febrero de 2019

El concierto, según difundieron los organizadores, se realizará en el lado colombiano del puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela y en donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria de Estados Unidos y Puerto Rico para ese país.

El evento se celebrará además un día antes del previsto para la entrada en ese país de la ayuda humanitaria donada por países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado venezolano. Por su parte, Dangond confirmó su asistencia al concierto y manifestó que siente un "amor inmenso" por Venezuela.

.@juanes is also joining-in to be a part of this incredible concert. We are going to change a lot of people's reality. Everyone can be a part of this amazing cause and support this event that wants to raise funds for Venezuela's humanitarian crisis. #AidVenezuela #AyudaVenezuela pic.twitter.com/4nWFjIAZjz — Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 19 de febrero de 2019

"Sé que hace muchísimo tiempo no está pasando por un buen momento. Yo apoyo la ayuda humanitaria por eso quiero estar en el concierto para que tomemos conciencia de que tenemos que unirnos más como hermanos", agregó el cantante, que en 2018 ganó el premio Grammy Latino al mejor álbum de cumbia o vallenato por su disco "Esto es vida".

El "Venezuela Aid Live", anunciado la semana pasada por el empresario británico Richard Branson, fundador del Grupo Virgin, se realizará desde las 10.00 hora local (15:00 GMT) y tiene como objetivo recaudar hasta 100 millones de dólares. Por su parte, Baute aseguró que en el concierto llevarán un "mensaje de esperanza" para que abran un "canal humanitario" que permita el ingreso de la ayuda a su país.

.@carlosvives recibió la invitación de @nacho a #AidLive este 22 de febrero. Está seguro que seremos millones de colombianos uniéndose a esta causa. Únete a este llamado, y extiende la mano a tus hermanos venezolanos. Dona a este link: https://t.co/yrWHyUs8A3 #AidVenezuela pic.twitter.com/XkTGyRCW3e — Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 19 de febrero de 2019

"Será un momento inolvidable donde una vez más podemos decir que las fronteras no desunen, la fronteras unen. Gracias Colombia y gracias a todos estos artistas que nos ayudan a estar y a dar esa voz que necesita Venezuela: libertad", manifestó.

Gracias a ti @carlos_baute por unirte a nuestra causa, el apoyo de artistas como tú harán la diferencia este 22 de febrero. Acompáñanos tú también con tus donaciones a https://t.co/OOcB2n7P3j para que las estrellas brillen para todos. #AidVenezuela #AyudaVenezuela pic.twitter.com/ByRtulVy98 — Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 19 de febrero de 2019

Sanz, Dangond y Baute se suman a otros artistas que ya confirmaron su participación como el DJ sueco Alesso, el colombiano Carlos Vives, el dominicano Juan Luis Guerra, el venezolano José Luis Rodríguez "El Puma", el cantante de reguetón Maluma y la banda mexicana Maná, entre otros.

En respuesta al evento de Cúcuta, Maduro sorprendió este lunes con el anuncio de otro concierto paralelo de dos días, el 22 y 23 de febrero, del lado venezolano, en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo que cada día atraviesan unos 35 mil venezolanos en busca de alimentos y bienes básicos en Colombia.

"Hemos acogido una propuesta de una gran cantidad de artistas venezolanos que solicitaron hacer un encuentro cultural, un gran concierto por la paz y por la vida", dijo Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, al anunciar el evento bajo el lema "Hands off Venezuela" (Manos fuera de Venezuela) en una rueda de prensa en que desconoció el éxodo o la emergencia humanitaria.

Aunque no llegó a precisar qué artistas participarán del lado venezolano, Rodríguez añadió que el chavismo enviará "más de 20.000 cajas Clap", con alimentos subsidiados, así como médicos gratuitos para atender las necesidades de los cucuteños.

.@manaoficial nos llama a unirnos por una causa humanitaria. Sin apoyar ideologías políticas, queremos que la ayuda llegue a la gente. Los venezolanos son un pueblo de corazón grande. La cita es @venezuelaaidlive este viernes 22 de febrero. #AidVenezuela #AyudaVenezuela pic.twitter.com/JEMPQMXq7i — Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 19 de febrero de 2019

22 de febrero en Cúcuta: acompáñanos a @lelepons y un grupo de artistas comprometidos a ayudar a la crisis humanitaria de Venezuela. Tu oportunidad de unirte a la causa y hacer que las estrellas brillen para todos. ??

Haz tu donación en https://t.co/7FLTlLRBFV pic.twitter.com/VE7QukMnUL — Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 17 de febrero de 2019





