¿Por qué Puerto Rico lleva tres gobernadores en cinco días?

A tres semanas de la filtración del chat entre Ricardo Roselló y la cúpula de su Gobierno en el que salieron a la luz mensajes sexistas, homófobos y cómo orquestaron posibles delitos de corrupción, el caos político en Puerto Rico no cesa.

Luego de que Roselló se viera obligado a renunciar a la gubernatura debido a las diversas protestas en las que millones de boricuas incluyendo a decenas de famosos exigían que dimitiera, el que tenía que asumir el cargo de gobernador era el secretario de Estado Luis G. Rivera Marín, pero tras descubrirse su participación en el chat, renunció. Por ley, cuando no hay gobernador ni secretario de Estado, es la cabeza del Departamento de Justicia quien debe asumir el liderazgo.

Por lo que Roselló puso los ojos en la jefa del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, la tercera en la línea de sucesión para hacerse cargo de la gubernatura, sin embargo, ella hizo saber a finales de julio su desinterés por asumir el cargo tras estar salpicada por posibles casos de corrupción y que el mismo pueblo protestara en contra de ella.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", escribió a finales de julio en su Twitter.

Ante estas declaraciones, Roselló se vio obligado a nombrar la semana pasada al exdelegado de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi para asumir el cargo, sin embargo, este miércoles el Tribunal Supremo declaró inconstitucional el proceso de su nombramiento, ya que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, demandó a Pierluisi ante un tribunal de San Juan, alegando que no cumplió con el requisito constitucional de que ambas cámaras aprobasen su designación.





Hoy, tras estar el sillón vacío del Gobierno se tuvo que recurrir de nueva cuenta a Vázquez, a lo que ella ya no tuvo de otra más que jurar como nueva gobernadora de Puerto Rico.

"Nuestro ordenamiento legal impone en la Secretaría de Justicia asumir el cargo de la Gobernación de Puerto Rico, posición que estoy dispuesta a asumir con la responsabilidad y seriedad que amerita. Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero", dijo Vázquez en un comunicado.

Cuando la isla se enteró de que Vázquez, de 59 años, sería la sucesora de Rosselló, volvió a reclamar, mientras que ésta es investigada por la Oficina de Ética Gubernamental por su negativa a indagar irregularidades relacionadas con la gestión del devastador huracán María.

