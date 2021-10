¿Por qué los costarricenses viven más tiempo? Esto dice The New Yorker

En 1950, la esperanza de vida en Costa Rica era de 53 años, 13 años menor que la de Estados Unidos. Sin embargo, la situación en el país centroamericano ha cambiado drásticamente en las últimas décadas: su esperanza de vida, que se acerca a los 81 años, es ahora superior a la de casi 79 años de Estados Unidos.

En la década de los 50, Costa Rica veía tantas muertes infantiles que algunos de sus cementerios tenían que dividirse en un lado para niños y otro para adultos. Alrededor del 10% de los niños morían antes de cumplir un año debido a enfermedades, infecciones o complicaciones durante el parto, según el medio The New Yorker.

Además, en ese entonces morían muchos adolescentes y adultos jóvenes, resultando en la baja esperanza de vida.





¿QUÉ PASÓ EN COSTA RICA?

Por lo general, la esperanza de vida suele seguir de cerca la renta nacional, según explica The New Yorker, pero Costa Rica ha sido una excepción, y el aumento de salud ha superado significativamente el aumento de la riqueza.

Según el medio, hay un factor clave que ha hecho esto posible: Costa Rica ha hecho de la salud pública -medidas para mejorar la salud de su población en conjunto- un elemento central en la prestación de la atención médica. Esto no ocurre en la mayoría de los países, en donde la salud pública ha sido un complemento.

Estos cambios en el sistema de salud comenzaron a darse en los años 50 y 60. Fue entonces cuando se llevaron a cabo campañas de vacunación contra la poliomielitis, la difteria y la rubeola, además de otros esfuerzos como programas de nutrición infantil.

El Ministerio de Salud además proporcionó a cada comunidad un funcionario con recursos y personal, dedicados a la prevención de brotes de enfermedades, desnutrición, problemas sanitarios y demás asuntos.

La diferencia comenzó a notarse en la década de los 70, cuando Costa Rica adoptó un plan nacional de salud, que amplió la cobertura sanitaria de su sistema de seguridad social, y un programa rural, que llevó a las comunidades más alejadas los tipos de servicios médicos que tenían las ciudades.





MUERTES DE MADRES E HIJOS

"Pero lo que diferenciaba a Costa Rica no era simplemente la cantidad que gastaba en sanidad", asegura The New Yorker. "Fue la forma en que se gastó el dinero: centrándose en los tipos de muerte y discapacidad más fácilmente evitables".

Haciendo estos cambios, el país identificó la mortalidad materna e infantil como su mayor fuente de años de vida perdidos.

Los funcionarios se aseguraron de que el personal en las áreas de atención prenatal y parto estuviera preparado para prevenir y manejar los peligros más frecuentes. Mientras tanto, los programas de nutrición ayudaron a reducir la escasez de alimentos y los nacimientos con bajo peso, entre otras cosas.

Las estrategias funcionaron: en 1970, el 7% de los niños moría antes de cumplir un año; para 1980, la cifra era del 2%. A partir de entonces, la esperanza de vida en Costa Rica se convirtió en la más alta de América Latina y siguió creciendo hasta donde se encuentra.





