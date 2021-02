¿Por qué irá Trump al Congreso?

Este martes 30 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump presentará su primer informe de gobierno al frente de la administración republicana.

El 45º mandatario estadounidense cumplió 365 días en la Casa Blanca el pasado 20 de enero, pero esta semana rendirá a las 9 en Washington (10 de la noche de México), su informe de gobierno ante los miembros del Congreso.

Cabe recordar que apenas los congresistas llegaron a un acuerdo para reactivar el gobierno de Trump, tras el cierre que ocasionaron los demócratas como medida de presión para la aprobación de leyes a favor de migrantes.

LA HISTORIA

Modelado a semejanza del discurso del trono durante la ceremonia de apertura del parlamento en el Reino Unido, el reporte está establecido por la Constitución, aunque no requiere que sea presentado anualmente. El primer “State of the Union” tuvo lugar el 8 de enero de 1790, cuando George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, habló frente al congreso en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, durante gran parte del siglo XIX este informe no fue pronunciado frente a las cámaras legislativas, sino que les fue enviado en forma de una larga carta de unas 10 000 palabras en promedio. Este cambio se le atribuye en parte a Thomas Jefferson, quien consideraba que esta práctica se parecía demasiado a los largos discursos pronunciados por reyes en las monarquías de la época.

En 1913, sin embargo, Woodrow Wilson, el 28º presidente de los Estados Unidos, retomó la tradición de presentarse frente al congreso. Poco a poco, y en gran parte gracias a la influencia de la radio y la televisión, la idea de un discurso fue tomando fuerza por sobre la de una carta. El último presidente en hacer esto último fue Jimmy Carter, en 1981. Desde entonces, los State of the Union han sido importantes eventos televisados.

Este discurso ha sido una valiosa plataforma para realizar algunos de los anuncios más destacados de la historia estadounidense. En 1862, Abraham Lincoln lo utilizó para manifestar su esperanza de que la guerra civil culminara con la emancipación de los esclavos y en 1823 fue el vehículo por el que se expresó la «doctrina Monroe», una política de Estado que rechazaba contundentemente la intervención Europea en las Américas.

En años recientes, fue la plataforma que utilizó Bill Clinton para anunciar su reforma al sistema de salud y la instancia que empleó George W. Bush para justificar la intervención militar estadounidense en Irak. Sin embargo, a pesar de ser un momento para anuncios importantes, no siempre ha rendido sus frutos.

Para el partido opositor, es todo un símbolo anunciar a quién elige para el discurso televisado de respuesta al presidente. Esta vez, para la versión en español, la elegida es una inmigrante nacida en Perú hace 44 años y que ha sido la primera mujer hispana extranjera en ser electa a la Cámara de Delegados de Virginia. Recién juró el cargo el 10 de enero de 2018.

Elizabeth Guzmán, legisladora estatal de Virginia, grabará el mensaje en español que el Partido Demócrata difundirá este martes después de que Donald Trump explique delante del Congreso qué cree haber logrado hasta ahora y cómo quiere seguir su presidencia.

LAS POLÉMICAS ACCIONES DE TRUMP

En La Silla Rota te presentamos cuáles han sido sus principales acciones, desde su envestidura en 2017. De qué pactos se ha retirado, que leyes ha eliminado y cuáles son los esquemas que ha roto.

· Retiro de Acuerdo de París: una de las primeras acciones del mandatario estadounidense fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que buscará combatir el calentamiento global.

· Retiro de TTP: Además, Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual es integrado por Japón, Vietnam, Chile, México, Perú, Australia, Brunei, Canadá, Nueva Zelanda, Signapur y Malasia.

· Renegociación TLCAN: Como lo había prometido desde su campaña, el magnate neoyorquino inició con una mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, con Canadá y México. Continúa con las amenazas de retirarse, mientras los funcionarios llevan a cabo mesas de negociación.

· Veto a Cuba: a pesar de los esfuerzos que había realizado su antecesor, el demócrata Barack Obama por descongelar la relación con Cuba, el presidente Trump lanzó un nuevo veto de viaje y negocios con la isla caribeña.

· Pacto nuclear: Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear que habían signado otros países con Irán, para la destrucción de armas nucleares.

· Enfrentamiento Corea del Norte: A través de twitter y entrevistas, el presidente Trump acrecentó la confrontación con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien lanzó amenazas de una guerra nuclear y lanzamiento de misiles.

· Romper Obamacare: Como parte de las políticas internas, una de las principales misiones de Donald Trump en este año fue deshacer la ley de Salud Pública del expresidente Barack Obama, la cual daba cobertura médica a los grupos más vulnerables.