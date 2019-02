¿Por qué hay países de la UE que no reconocen a Guaidó?

REDACCIÓN 05/02/2019 10:15 p.m.

La mayoría de países de la Unión Europea han reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, apenas 48 horas después de que expirase el ultimátum de España y otros socios comunitarios a Nicolás Maduro para la convocatoria de elecciones presidenciales.

Con el reconocimiento de Malta, ya son 22 de los 28 países de la Unión los que lo apoyan. Los seis restantes, Italia, Grecia, Irlanda, Rumania, Eslovaquia y Chipre invocan diversos motivos para no admitir la legitimidad del presidente de la Asamblea Nacional como relevo transitorio del régimen de Maduro, o mostrarse ambiguos al respecto.

Ebrard convoca a Maduro y Guaidó al diálogo

ITALIA

Italia es la única potencia de la UE que no reconoce a Guaidó. La extraña alianza de gobierno en Italia, formada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, no ha conseguido, por el momento, superar sus divisiones internas respecto a la crisis venezolana. Esta circunstancia ha impedido al Ejecutivo adoptar una postura clara y que el país se sume a sus socios comunitarios en el reconocimiento a Juan Guaidó. Varios miembros del gobierno se afanan en decir estos días que eso no significa que Italia apoye a Nicolás Maduro.

El Movimiento 5 Estrellas (M5S), defensor tradicional del principio de no injerencia, es el más reacio a tomar posición y es el que, por el momento, está imponiendo su línea en el Ejecutivo, mientras que por el otro lado, la Liga es partidaria de apoyar la caída de Maduro.

En el M5S, el viceprimer ministro, Luigi di Maio, y el subsecretario de Asuntos Exteriores, Manlio Di Stefano, han abogado por una ruta contraria a la política exterior de Estados Unidos y su posición respecto a Venezuela, y afirman que no reconocen "a sujetos que no han sido votados". Enfrente, el líder de la Liga, Matteo Salvini, y otro de los subsecretarios de Asuntos Exteriores de su partido, Guglielmo Picchi, creen que el tiempo de Maduro, el "dictador rojo", como lo define Salvini, se ha agotado y debe irse.

GRECIA

Aparte de Italia, el gobierno griego de Alexis Tsipras, de la izquierdista Syriza, es el que invoca razones más claramente políticas para no secundar la llegada al poder de Guaidó con el impulso de la Administración de Donald Trump.

Hasta ahora Atenas se ha alineado con la posición de Uruguay y México, que han defendido la neutralidad en la crisis del país latinoamericano.

Con Venezuela, la UE debe actuar como un actor global autónomo y actuar con arreglo a sus propios principios de democracia, imperio de la ley y derechos humanos", señaló el lunes en Bruselas el responsable de Exteriores del país, George Katrougalos.

Grecia es el único país de la UE con un gobierno de extrema izquierda y tanto Tsipras como su partido mantuvieron estrechos lazos con el Ejecutivo de Hugo Chávez. Atenas, además, mantiene las distancias con Washington y es una de las capitales europeas con mejores relaciones con Moscú y Pekín.

EL RESTO, AMBIGUO

El resto de países europeos que no reconocen a Guaidó mantienen una actitud más ambigua. Irlanda, Rumania, Eslovaquia, y Chipre se aferran a la declaración pactada por los 28 socios de la UE el pasado 26 de enero, en la que se exigió la convocatoria urgente de elecciones en Venezuela y se amenazó a Maduro con posibles medidas como el reconocimiento de otro presidente, pero sin concretar plazo ni nombre. Los cuatro países invocan diversas razones jurídicas y políticas, pero en un tono vago.

Irlanda parece abierta a sumarse a los reconocimientos, aunque el gobierno minoritario del conservador Leo Varadkar no ha dado todavía un paso que su familia política (el Partido Popular Europeo) defiende fervientemente. Un portavoz oficial de Dublín deslinda el no reconocimiento de Guaidó y la habitual neutralidad de Irlanda en asuntos de defensa, que mantiene al país fuera de la OTAN. El ministerio irlandés de Exteriores ha reiterado la petición de elecciones libres y democráticas cuanto antes en Venezuela.

Rumania es otro de los países que se ha desmarcado de la línea mayoritaria de la UE. Su excepción llama la atención en un momento en que Bucarest ocupa la presidencia semestral de la Unión. Pero una portavoz del gobierno rumano asegura que el país "apoya sin ambages la posición común de la UE del pasado 26 de enero, en la que se reclaman elecciones libres". La ambigüedad de Rumania parece responder también al frágil equilibrio político del país, donde el gobierno socialista convive con una presidencia de la república en manos conservadoras.

LEA TAMBIEN Papa Francisco mediará en Venezuela "sólo si ambas partes lo piden" El presidente Maduro envió una carta al Papa en la que le solicitó su mediación "le he pedido ayuda en un proceso de reforzamiento del diálogo", dijo

LEA TAMBIEN ¿Cuántos países reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela? México, Uruguay y Portugal son naciones que se mantienen neutrales y apoyan el diálogo para solucionar la crisis

mlmt