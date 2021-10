¿Por qué aumentan los casos de covid-19 en el norte de EU?

La pasada ola de covid-19 en Estados Unidos, provocada por la variante delta, está retrocediendo en gran parte del país. Sin embargo, condados en los estados más al norte están observando un aumento en los contagios con la llegada del frío.

Los estados con más casos diarios per cápita son Alaska, Montana, Wyoming, Dakota del Norte e Idaho, según la base de datos del diario The New York Times.

Mientras tanto, los estados con el aumento más rápido de casos son Vermont, Colorado, New Hampshire, Michigan y Minnesota.

Con la excepción de Colorado, todos los estados en ambas listas se encuentran al norte de Estados Unidos.





SIGUIENDO PATRONES

El virus está siguiendo un patrón similar al del pasado otoño: mientras que los casos disminuyeron en el sur tras las oleadas del verano, aumentaron en el norte mientras el clima se volvía más frío y las personas pasaban más tiempo en interiores.

Esta vez hay una diferencia: las vacunas están ampliamente disponibles. Por lo tanto, explica el diario, los expertos no esperan más olas catastróficas. Sin embargo, sí han advertido a los estadounidenses que no bajen la guardia mientras una gran parte de la población siga sin vacunarse.





ACV