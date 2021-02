Por esto amenazó Trump a demócratas con cerrar el gobierno

"De una forma u otra se construirá. Me gustaría que el gobierno no se cierre", dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó públicamente con los principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado por la financiación del muro fronterizo y las perspectivas de un cierre del gobierno, durante una reunión en la Oficina Oval que estaba abierta a la prensa.

Donald Trump mencionó repetidamente la importancia de obtener fondos para la construcción del muro fronterizo, pero fue rechazado por el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer y la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quienes dejaron en claro que harían responsable a Trump si el gobierno se cierra, informó CNN.

De una forma u otra se construirá. Me gustaría que el gobierno no se cierre", dijo Trump. "Pero el muro es algo muy importante para nosotros".

Pelosi habló de la posibilidad de un cierre como un "cierre de Trump", del cual el presidente tomó nota. "Si no obtenemos lo que queremos, de un modo u otro ... cerraré el gobierno", dijo Trump más tarde en la reunión.

Pelosi y Schumer intentaron en repetidas ocasiones finalizar la parte de la reunión que estaba abierta para la prensa y le dijeron al presidente que debían debatir en privado, no frente a las cámaras.

Tengamos nuestra conversación y luego nos reuniremos con la prensa de nuevo", dijo Pelosi.

Trump dice que estaría "orgulloso" de cerrar el gobierno por la seguridad de la frontera.

Así fue la conversación:

Schumer: "Una cosa en la que creo que podemos estar de acuerdo es que no debemos cerrar el gobierno por una disputa. Usted quiere cerrarlo".

Trump: "La última vez ustedes lo cerraron".

Schumer: "No. 20 veces usted dijo: 'Cerraré el gobierno si no consigo mi muro'. Lo dijo. Lo dijo".

Trump: "¿Sabe lo que voy a decir? Sí. Si no obtenemos lo que queremos a través de ustedes o del Ejército o de cualquiera a quien quieran llamar, cerraré el gobierno".

Schumer: "No estamos de acuerdo".

Trump: "Me enorgullece cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza, Chuck. La gente de este país no quiere que los criminales y las personas que tienen muchos problemas y drogas ingresen a nuestro país. Asumiré la responsabilidad por cerrarlo. No voy a culparlos a ustedes por ello. La última vez que lo cerraron no funcionó. Tomaré la responsabilidad por el cierre. Lo cerraré por seguridad de la frontera".

Schumer: "Pero creemos que no debería cerrarlo".

