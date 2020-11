Por 23 años, Hugo violó a su hija y la embarazó cuatro veces

Natalia tenía nueve años cuando su padre la llevó a un viaje que le cambiaría la vida. Se subió al ciclomotor que él tenía y siguieron una ruta no muy lejos de su casa hasta llegar a un pastizal, ahí Hugo Víctor la arrojó al suelo y la violó.

Así comenzó un tormento que duró 23 años, tiempo en el que Natalia fue abusada sexualmente por Víctor Hugo, su padre, y amenazada para que no dijera nada. Ambos residentes de Arequito, en Santa Fé, Argentina.

El caso fue dado a conocer por varios medios argentinos, entre ellos Infobae, el cual entrevistó a Natalia.

Cuatro años después del primer abuso, Natalia resultó embarazada. Su madre no lo creía, ella no tenía novio y casi no salía de casa. Su padre la obligó a decir que había sido un albañil de la zona, un amor fugaz.

No fue la única vez que la menor resultó embarazada consecuencia de los abusos de su padre, sucedió tres ocasiones más. Cuatro hijos, una mujer y tres varones, producto del abuso sexual constante de su padre.

Cuatro niños sin un padre reconocido. Natalia relata que solo la mayor preguntaba por la identidad de su padre, sospechaba pues que era su abuelo. Los tres varones no se lo cuestionaban, estaban conformes con la versión de un padre abandonador.

El tormento paró cuando Natalia decidió denunciarlo ante las autoridades. El tiempo desde el primer abuso es tal que la primera hija que ella tuvo por la violación de su padre ya es mayor de edad.

En enero pasado, Hugo Víctor fue detenido por la fiscalía argentina tras las denuncias de Natalia.

FOTO: INFOBAE

La familia no creyó en la víctima y respaldó al acusado asegurando que se sabría la verdad tras realizarse los estudios de ADN ordenados por la fiscalía. Pasaron 11 meses y la verdad se supo. Hay una probabilidad del 99% que los hijos de Natalia son de Hugo Víctor, su violador.

Hugo Víctor es el padre de sus propios nietos.

Aún queda pendiente una prueba más para verificar que hubo una última violación contra Natalia unos días antes de haber presentado la de denuncia.

Hugo Víctor es acusado de los delitos de violación, corrupción de menores, amenazas y portación ilegal de armas. De ser declarado culpable, podría ser condenado a 35 años de cárcel.