"Ponemos comida en las mesas de todos, y el gobierno nos abandona"

Durante la cuarentena por covid-19 en Estados Unidos (que cuenta casi 760 mil contagios y 40 mil 700 defunciones), los inmigrantes indocumentados que trabajan en el sector de la agricultura son excluidos de los apoyos ofrecidos por el gobierno de Donald Trump, como seguros por desempleo, señala para The New York Times Alma Patty Tzalain, mujer guatemalteca que desde hace 11 años ha laborado en dicho sector del estado que hoy en día concentra el mayor número de contagios en el mundo: con alrededor de 136 mil 800 casos y 14 mil 300 muertes.

“Ponemos comida en las mesas de todas las personas, pero tenemos dificultades para alimentarnos a nosotros y a nuestras familias”, expone Tzalain en una columna escrita para el diario estadounidense.

Conviene destacar que la agricultura es una industria multimillonaria en Nueva York. El estado gobernado por Andrew Cuomo, es el mayor productor de yogur, queso cottage y crema agria de EU; así como el segundo en la producción de manzanas.

Sin embargo, se trata de una industria cuya columna vertebral son los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados o con visas de trabajo temporales.

SU CASO

“Hace algunas semanas empecé a tener fiebre y dolor de cabeza”, cuenta Alma, de quien dependen tres hijas en Guatemala y un hijo pequeño que vive con ella. “Los síntomas empeoraron, con dolor de garganta y tos. Llamé a un consultorio médico, preocupada por la posibilidad de tener el coronavirus. El médico me dijo que debía quedarme en casa durante una semana y que no había motivo para que fuera a un chequeo porque aún no hay cura. Sin embargo, sí logré que me hicieran la prueba”, detalla.

Sin embargo, la preocupación la invadió pues el confinamiento significaba pasar una semana sin recibir su paga “¿Cómo alimentaría a mis hijos o pagaría la renta?”, se pregunta.

Luego de hablar con su supervisora, ésta accedió a que la mujer se quedara una semana en casa. No obstante, no le mencionó nada sobre algún tipo de subsidio durante el confinamiento recomendado por el doctor, ni pudo asegurarle que ante la ausencia pudiera conservar su empleo.

Sin embargo, gracias a su condición de lideresa de la Alianza Agrícola, organización que defiende a jornaleros inmigrantes en el oeste de Nueva York, Alma conoce derechos como trabajadora.

“Nueva York había aprobado una ley antes de que me enfermara que obliga a los patrones con más de diez empleados a ofrecer licencia remunerada por enfermedad a los trabajadores que deban permanecer en sus casas debido a las preocupaciones por el coronavirus”, recuerda.

“Así que recibí el permiso remunerado al que tenía derecho. Fue la primera vez en once años como trabajadora agrícola que recibí un pago estando enferma. No obstante, luego de que el resultado de la prueba por coronavirus dio negativo, mi empleador dejó de pagarme, aunque todavía me sentía enferma”.

PRECARIEDAD LABORAL

Al poner de relieve que los trabajadores agrícolas “siempre hemos vivido y trabajado aislados del resto de la sociedad, invisibles para la mayoría”, resalta que bajo la circunstancia de la pandemia la ley federal de recuperación no permite que personas sin número de seguridad social reciban un cheque de mil 200 dólares que reciben de ayuda, ni siquiera si pagan impuestos. Además, los trabajadores indocumentados no pueden solicitar un seguro de desempleo. “El gobierno federal está abandonando a mi comunidad”, sentencia Alma.

De igual modo, asegura que algunos de los trabajadores viven en viviendas proporcionadas por los empleadores, “las cuales pueden llegar ser espacios muy reducidos (...) lo que vuelve casi imposible guardar la cuarentena para evitar enfermedades.

En adición, acusa que los empleadores dan muy poca información sobre cómo protegerse ante el coronavirus. “No está claro cuál es el plan para mantenernos a salvo, pero apostaría a que nuestros jefes están enfocados mayormente en sus ganancias, no en nuestra salud. He escuchado de granjas que prácticamente evitan que los trabajadores se vayan porque les preocupa que si nos enfermamos el trabajo no se realice”.

“Si nos enfermamos, ¿qué nos pasará? ¿Seremos despedidos porque ya no somos útiles para la granja y somos ahora una amenaza para el negocio?”

Recientemente, apunta, un compatriota guatemalteco que trabaja en el sector lácteo de la zona falleció por el coronavirus.

“Es difícil estar en un país que no es el nuestro, y en esta crisis, es aún más duro. Ponemos comida en las mesas de todas las personas, pero tenemos dificultades para alimentarnos a nosotros y a nuestras familias”.

TRUMP PROPONE BAJAR SALARIOS

Respecto a la propuesta del presidente estadounidense de reducir el sueldo mínimo en el sector agrícola con el fin de ayudar a los productores a solventar la crisis económica, Alma dice: “Me pregunto si estas personas que están en el poder han trabajado alguna vez un turno de doce horas en el calor abrasador del interior de un invernadero. O si han estado expuestos a químicos letales o trabajado con maquinaria peligrosa".

"Me pregunto si alguna vez han tenido un empleo que consista en un trabajo manual repetitivo, pero sin tener acceso a atención médica. Y todo esto por salarios que apenas cubren nuestras cuentas”.

En cambio, asegura que el próximo plan de recuperación debe incluir a los trabajadores agrícolas, además de que el estado de Nueva York debe establecer fondos de emergencia para todos los trabajadores que han sido excluidos de los beneficios federales y proveer prestaciones de desempleo para personas indocumentadas y trabajadores temporales.

A lo que debe sumarse, para quienes siguen trabajando por desempeñarse en una actividad esencial -como los profesionales de la salud- un bono por trabajar en condiciones peligrosas.









(diego joaquín)