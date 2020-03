Pide Japón no hacer viajes innecesarios a otros países por coronavirus

Japón no quiere que sus ciudadanos viajen a otros países (Foto: EFE)

TOKIO.- Las autoridades japonesas han decidido recomendar a sus ciudadanos no viajar a ningún país por la extensión del COVID-19, en la primera ocasión que se adopta esa medida, informaron hoy medios locales.



De acuerdo con la cadena pública de televisión NHK, la decisión ha sido adoptada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha optado por elevar al nivel 2 los viajes a cualquier país, lo que implica el aviso a los ciudadanos nipones para que eviten desplazamientos que no sean necesarios.

Para algunas naciones y regiones, como en zonas de España y de Italia, el ministerio ya había recomendado no ir de ninguna forma, y ahora la advertencia de no hacerinnecesarios sería global, para el resto del mundo.La recomendación mencionada, de la que también se hace eco la agencia local Kyodo, no ha sido publicada aún en el sitio de internet de Asuntos Exteriores donde se difunden estos avisos.Según las últimas cifras, el COVID-19 ha infectado ena unas 1.200 personas y ha causado la muerte de medio centenar.

(Luis Ramos)