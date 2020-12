Pfizer y EU se acercan a acuerdo para elevar dosis de vacunas covid

El gobierno de Estados Unidos y la farmacéutica Pfizer están cerca de un acuerdo para aumentar el suministro de vacunas contra el coronavirus a cambio de tener acceso a un mejor flujo de suministros par su fabricación, publicó The New York Times.

Un acuerdo, que podría anunciarse el miércoles, ayudaría a Estados Unidos a compensar, al menos en parte, la inminente escasez de vacunas que podría dejar al descubierto hasta 110 millones de estadounidenses adultos en la primera mitad de 2021.

"Hasta ahora, solo dos compañías farmacéuticas, Pfizer y Moderna, han obtenido la autorización federal para la distribución de emergencia de las vacunas Covid-19, y la mayor parte de lo que son capaces de producir durante los próximos seis meses ya se ha asignado a través de contratos con los Estados Unidos y otros gobiernos", dijo NYT.

El gobierno de EU solicita 100 millones de dosis adicionales de Pfizer de abril a junio. La empresa ha señalado que debería poder producir al menos 70 millones, y tal vez más, si puede tener más acceso a suministros y materias primas.

El acuerdo exige que el gobierno invoque la Ley de Producción de Defensa para brindar a la empresa un mejor acceso a aproximadamente nueve productos especializados que necesita para fabricar la vacuna como lípidos, las moléculas aceitosas en las que se encierra el material genético que se utiliza en las vacunas Moderna y Pfizer.

Pfizer comenzó a solicitar la ayuda del gobierno para obtener suministros ya en septiembre y no ha estado contento por la falta de respuesta, según documentos revisados por The New York Times.

Moderna y otras empresas que trabajaron más de cerca que Pfizer con la administración a través de su Operación Warp Speed para desarrollar sus vacunas ya reciben un trato favorecido por parte de los proveedores, lo que pone a Pfizer en desventaja.

Pfizer y la administración han estado negociando más dosis de Pfizer durante más de un mes. Pero una serie de otros problemas se han interpuesto en el camino de un acuerdo, incluidos los compromisos de Pfizer con otras naciones que se movieron más rápido que Estados Unidos para asegurar una gran oferta, según personas familiarizadas con la situación.