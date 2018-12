PETA pide fin de refranes como "agarrar el toro por los cuernos"

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) propuso este martes reemplazar las expresiones que trivializan el sufrimiento animal, por unas más respetuosas con la fauna. La ONG, una de las más respetadas en la materia, planteó cambiar dichos populares como "matar dos pájaros de un tiro" por "alimentar dos pájaros con un panecillo".

En el llamamiento, difundido a través de su cuenta oficial de Twitter, comparó este tipo de refranes con el lenguaje racista, homofóbico o discriminatorio, lo que suscitó fuertes críticas en las redes sociales por considerar que equipara a los animales con los seres humanos acosados por su raza, orientación sexual o género.

El planteamiento fue rechazado por muchos usuarios en las redes sociales que lo consideraron ofensivo con las minorías humanas que han sido acosadas. La organización que defiende los derechos de los animales les ha respondido este miércoles a todos ellos: "Para los que odian: con tanta negatividad en el mundo, ¿por qué no aligerar y usar el lenguaje de una manera que fomente ser amable con los animales?", publicó en su cuenta con más de un millón de seguidores, informó El País.



PETA también invitó a sus seguidores a sumar ejemplos a la lista de dichos que se pueden cambiar. Entre ellos destacan cambiar lo de "llevar el tocino a casa" por "llevar los bagels a casa", una expresión anglosajona que equivale a llevar las lentejas o el pan. También modificar lo de "agarrar el toro por los cuernos" por "agarrar la flor por las espinas" o "ser un conejillo de indias" por "ser un tubo de ensayo". Uno de los que se animó a completar la lista propuso que en vez de decir "la curiosidad mató al gato" se dijera a partir de ahora "la curiosidad emocionó al gato".

To the haters: with so much negativity in the world, why not lighten up and use language in a way that encourages being kind to animals? ??



To everyone else: add your own anti-speciesist phrases below!

Curiosity thrilled the cat (not killed)

Eat snow (not crow) https://t.co/4p2htgMfrc