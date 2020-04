Pese a fin del bloqueo por covid-19, Wuhan ya no es el mismo Foto: (Roman Pilipey /EPA/New York Times)

En esta ciudad china fue donde nació el covid-19, virus que hace estragos en todo el mundo

Por fin, tras más de 10 semanas de encierro, en Wuhan, ciudad China donde surgió el coronavirus (covid-19), el bloqueo fue levantado. Mientras el virus continúa expandiéndose por el planeta.

Sin embargo, la vida ya no será la misma para Wuhan, la ciudad se encuentra profundamente dañada y cuya recuperación servirá como ejemplo para todo el mundo.

A finales de enero, las autoridades chinas sellaron Wuhan, donde viven más de 11 millones de personas. Por caso cuatro meses, las actividades no esenciales pararon en su actualidad.

La reapertura se dio luego que sólo se registran tres nuevos casos en la ciudad en las últimas tres semanas y un día después de que China no informara nuevas muertes por primera vez desde enero.

Los pobladores en Wuhan ya pueden salir de la ciudad, siempre y cuando pidan un permiso a las autoridades donde tienen que informar su domicilio, los viajes recientes, su historial clínico y si son riesgo de contagio.

Tras levantarse el bloqueo, tan sólo por tren más de 55 mil personas abandonaron Wuhan.

En la ciudad china aún se aplican algunas normas para evitar que los contagios se revivan como el control de la movilidad, quedarse en casa tanto como sea posible y el cierre de escuelas.

Sin embargo, mantener las medidas no han sido necesarias, pues la mayoría de los ciudadanos siguen quedándose en casa.

Wuhan reportó casi dos tercios de todos los casos de covid-19 en China, que rebasaron los 80 mil contagios.

"La gente de Wuhan lo experimentó de primera mano", dijo Yan Hui a The New York Times,, un nativo de Wuhan y ejecutivo de ventas de unos 50 años que se recuperó del coronavirus: "Sus amigos se enfermaron. Sus amigos y parientes de amigos murieron. Justo delante de sus ojos, uno por uno, nos dejaron ".

Para la gente de Wuhan, refiere Hui, la comprensión del desastre es más profunda en comparación con otras ciudades.

Poco a poco, en esta ciudad china se han reabierto más tiendas, aún con el cuidado y temor del virus.

En la calle aparecen los puestos para comprar verduras, alcohol, cigarrillos y otros productos, para que la gente no entre a los establecimientos.

En los parques, un número creciente de familias se han aventurado a tomar el sol y el aire fresco.

Los residentes mayores han comenzado a congregarse nuevamente en pequeños grupos para conversar o jugar rondas de ajedrez chino.

Los niños son una vista más rara, y siempre parecen estar bajo la cuidadosa vigilancia de los padres.

Los autobuses públicos y el sistema de metro se han reiniciado, aunque parecen tener pocos pasajeros.

Las cajas de cartón comienzan a juntarse como montañas afuera de tiendas, sinónimo de que las compras en línea aumentan.

Según JD.com, un minorista electrónico, los pedidos de entrega en la provincia de Hubei, de los cuales Wuhan es la capital, se triplicaron en marzo en comparación con febrero.

Las compras ya comenzaron a ampliarse, ya no sólo son necesidades básicas, como alimentos, ya suman ropa, cosméticos, accesorios de viaje.

Las empresas han llamando con cautela a sus empleados para que vuelvan al trabajo. El 94% de las empresas de Wuhan, alrededor de 11 mil, han reanudado operaciones, según informó Hu Yabo, vicealcalde de la ciudad.

Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta que tantas ganancias están registrando.

Por ejemplo, de las empresas industriales, sólo el 60% de los empleados están en el trabajo y el consumo de electricidad es un quinto menos de lo que era esta vez el año pasado, dijo Dang Zhen, otro funcionario de la ciudad.

Mientras, Honda ha vuelto a producir a plena capacidad en la planta con sede en Wuhan.

En contraste, gran parte del sector fabril está sufriendo a medida que la pandemia reduce la demanda de exportaciones y las empresas retiren sus gastos en equipos, así como oficinas, los efectos afectarán al resto de la economía.

El sector de la construcción también está en la incertidumbre, durante los momento más cruciales de la pandemia no se hizo un solo acuerdo inmobiliario residencial en Wuhan, ni para nuevas propiedades, ni nuevas construcciones, según las estadísticas del gobierno chino.

Helen Ding, de 47 años, quien trabaja en una empresa de diseño arquitectónico en la ciudad, dijo a The New York times que, si bien los proyectos existentes de su empresa son suficientemente grandes como para que no puedan cancelarse fácilmente, están preocupados por futuros negocios y futuros clientes.

"Todo el mundo está en mal estado y, en lo que respecta al futuro, nadie tiene mucha confianza", dijo Ding al diario estadunidense.

Para muchas pequeñas empresas, la pérdida de ingresos podría generar más problemas.

Con poco dinero en efectivo, las compañías que han despedido a los trabajadores pueden no poder volver a contratarlos de inmediato.

Otros se preocupan por los inventarios respaldados de bienes no vendidos, los costos de mantenimiento de equipos y las disputas aduaneras a medida que la pandemia continúa enredando el comercio en todo el mundo.

Un grupo de restauradores en Wuhan escribió una carta al gobierno pidiendo ayuda en alquiler, préstamos y salarios. Dicen que la pandemia ha sido un total desastre para la economía.

En el apogeo de la epidemia, Liu Dongzhou pensó en renunciar a su compañía; que fabrica bolas de pescado, pollo desmenuzado y otros alimentos congelados y procesados; ahora, espera reiniciar las operaciones la próxima semana, pero lamenta despedirá a una quinta parte de sus 80 empleados.

Dongzhou dice a The New York Times que, pese a las ayudas gubernamentales a las pequeñas empresas, cree que ninguna solucionará a corto plazo.

Por su parte, Yan, ejecutiva de ventas que trabaja en Wuhan para una unidad de General Electric, relata que sus jefes son cautelosos de traer a demasiados empleados de regreso al trabajo, por temor al contagio.

Yan pasó 15 días luchando contra el virus en Huoshenshan, uno de los hospitales de coronavirus recién construidos de la ciudad. Permanece en licencia por enfermedad, ayudando con los negocios de la compañía cuando puede, pero principalmente descansando en casa.

Desde entonces, Yan no ha visto a sus padres en dos meses, a pesar de que viven en el complejo de apartamentos al lado del suyo.

"Para una persona común, si levanta o no levanta el encierro, no hay una gran diferencia", dijo Liu Dongzhou.

