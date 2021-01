Pese a dudas de seguridad, presidente de Argentina se pone la Sputnik

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, de 61 años, se aplicó este jueves la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra la covid-19, después de que ayer la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizara su aplicación en mayores de 60 años, informó un comunicado oficial.

La vacuna rusa fue aplicada en el brazo izquierdo del mandatario por Marcela Yanni, licenciada en enfermería, esta mañana en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario nacional reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible, replicó el comunicado.

En tanto, el jefe de Estado indicó que "quiere contar con todas las vacunas que estén a disposición" y destacó el trabajo realizado para lograr la aprobación que finalmente Anmat dio ayer a la vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años.

Finalmente, Fernández agradeció al personal de salud por su lucha contra la pandemia y a quienes están involucrados en el desarrollo y distribución de la vacuna.

El mes pasado, Argentina había autorizado de emergencia la vacuna rusa y comenzó el 29 de diciembre la campaña de vacunación al personal de la salud con un primer lote de 300,000 vacunas enviadas desde Rusia a la Argentina.

Fernández quería vacunarse al inicio de la campaña de vacunación para generar confianza en la sociedad en la Sputnik V, pero debió esperar la autorización para los mayores de 60 años que se publicó ayer.

Antes de ello, el país se sorprendió cuando el presidente ruso, Vladimir Putin (68 años), había declarado que todavía no podía aplicarse la vacuna por ser mayor de 60 años, pero posteriormente fue autorizada su aplicación en Rusia.

La aplicación de la segunda dosis de la Sputnik V, que es complementaria a la primera y debe realizarse a partir de 21 días después, comenzó el martes pasado en Argentina, después de que las 24 jurisdicciones del país recibieran el segundo componente que llegó el sábado pasado desde Rusia.

Argentina aprobó las vacunas Sputnik, Pfizer y AstraZéneca. Pero el Gobierno argentino afirma que tiene aseguradas más de 51 millones de dosis para el programa de vacunación que parten de los contratos firmados con AstraZeneca, el Mecanismo COVAX y el Centro Gamaleya.

"ASESORAMIENTO CIENTÍFICO" PARA LA VACUNA

El desarrollador de la vacuna rusa de la covid-19 Sputnik V ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) "asesoramiento científico" para "facilitar" su programa de desarrollo del fármaco y acercarlo a la legislación comunitaria, en un intento de buscar respaldo al uso de su vacuna en la Unión Europea (UE).

Según confirman a Efe fuentes de la EMA, esta institución no está en este momento estudiando los datos sobre la seguridad, calidad y eficacia de Sputnik V, o lo que se conoce como un "proceso de revisión continua", en el que sí están las vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, o la de Janssen, de la farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson.

El fabricante ruso tampoco está en una fase en la que podría solicitar una licencia de uso de su vacuna en la UE, lo que sería una etapa muy avanzada del estudio de un fármaco por parte de la EMA, que solo se alcanzaría en estas circunstancias si su comité de medicamentos humanos (CHMP) hubiera iniciado ya la revisión continua de Sputnik V, algo que no ha ocurrido aún.

El desarrollador ruso "ha presentado una solicitud de asesoramiento científico a la Agencia", subraya la fuente sobre un proceso "bien establecido en la EMA, disponible para todas las empresas para facilitar la preparación de su programa de desarrollo" del fármaco.

Este asesoramiento de los científicos de la EMA se produce siempre "teniendo en cuenta las últimas orientaciones regulatorias y científicas" de la Unión Europea que, de cumplir sus mínimos, el fabricante podría pedir a la EMA que estudie el paquete de datos de su vacuna, y preparar una solicitud de autorización comercial.

La agencia confirma que las autoridades científicas europeas se reunieron ayer, miércoles, con un equipo del fabricante ruso para hablar de "su plan de desarrollo" de la vacuna, así como de su "compromiso" con los principios de la Agencia.

La fuente se ha negado a desvelar los detalles de las conversaciones entre las partes, o las decisiones tomadas durante y antes de recibir la solicitud por parte del fabricante ruso, porque, subraya, "esta información es confidencial".

En verano del año pasado, las autoridades rusas registraron Sputnik V -bautizada con el nombre de un satélite de la era soviética- como la primera vacuna del Covid-19 en el mundo, aunque la calidad del fármaco está rodeada de dudas.

Ayer, el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR) anunció que había pedido a las autoridades sanitarias de la UE el registro de su vacuna Sputnik V, con la esperanza de que el proceso de revisión de la vacuna arranque en febrero, fecha y planes no confirmados a estas alturas por la EMA.

Hasta la fecha, la EMA solo ha respaldado el uso de dos vacunas en la UE, la de Pfizer/BioNTech el pasado 21 de diciembre, y la de Moderna el 6 de enero, y ambos fármacos cuentan con una licencia de uso condiciones y se utilizan ya en las campañas de vacunación de los países miembros de la Unión Europea.

Además, sólo está revisando los datos de la vacuna de Janssen, y también los de AstraZeneca, cuyo análisis se encuentra ya en una etapa avanzada y la EMA espera haber finalizado el análisis del paquete de datos de este antídoto antes del 29 de enero.

ARGENTINA, ATORADA CON LA SPUTNIK

Desde diciembre pasado, Argentina estuvo envuelta en un debate político sobre el uso o no de la vacuna Sputnik V, de Rusia, en adultos mayores.

El diario El País detalló que Alberto Fernández, de 61 años, difícilmente sería el primero en recibir en Argentina la vacuna rusa contra la covid, como tampoco Vladímir Putin. Mientras la Casa Rosada ultimaba en Moscú el arribo a Buenos Aires de los primeros lotes de la Sputnik V, Putin advirtió que aún no estaba aprobada para mayores de 60 años.



Argentina planeaba iniciar la campaña de vacunación contra el coronavirus con el fármaco ruso antes de fin año justamente en ese rango de edad, considerado el grupo más vulnerable", publicó el diario español.

Rusia asegura que su principal inmunización contra el coronavirus, que planea exportar a decenas de países, entre ellos varios de América Latina, tiene una efectividad de casi el 92% tras la segunda dosis, pero aún no se está determinando su uso y resultados para los mayores.

DUDAS DE ESPECIALISTAS EN MÉXICO

En México, la vacuna rusa Sputnik V no cuenta con evidencias científicas publicadas sobre su eficacia, por lo que antes de adquirirla, el gobierno debe verificar que cumpla con los requerimientos necesarios, advirtieron especialistas consultados por La Silla Rota.

"No tenemos aprobación de esa vacuna ni hemos visto la información clínica publicada en revistas científicas. El doctor (Hugo) López-Gatell está muy convencido de que no va a haber problema, pero yo soy de los que insiste, como muchos otros, en que la información no es la que el director de la empresa me diga, sino la que publiquen en una revista científica", alertó Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó también que se desconoce todavía la información científica de la vacuna rusa desarrollada por el Instituto Gamaleya y alertó que se puede caer en un problema severo si se piensa que a nivel internacional las vacunas son equivalentes y que da igual la primera que llegue.

"Lo que va a pasar es que si llegara un cargamento de vacuna china o rusa, automáticamente la Cofepris en una cuantas horas va a decir sí, ya lo revisamos y está perfecto, porque la Cofepris ya no tiene confiabilidad", criticó.

SIN APROBACIÓN DE COFEPRIS, MÉXICO VA POR 12 MILLONES DE VACUNAS RUSAS

Pese riesgos evidenciados, principalmente en adultos mayores, el gobierno federal firmará un contrato por 12 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

"Sputnik va a ser un solo contrato de 12 millones", señaló en entrevista para Grupo Fórmula.

La eficacia de la vacuna Sputnik V es del 91.4 por ciento, según el análisis final del punto de control de los datos publicado por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología (Centro Gamaleya) del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia y el Fondo de Inversión Directa de Rusia.