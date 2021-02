Pese a covid-19, ¿por qué hay población que no va al médico?

A medida de que el nuevo coronavirus se propaga por Estados Unidos, es probable que millones de estadounidenses no busquen ayuda médica porque no tienen seguro o no tienen documentos, poniendo a toda la sociedad en mayor riesgo.

Ya que para todos en EU ya sea que estén indocumentados o no, también existe el enorme gasto que implica tan sólo ver a un médico, pues una consulta con un médico para alguien sin seguro cuesta cientos de dólares y hay decenas de millones más que se clasifican bajo la categoría de "seguro insuficiente", pues tienen un seguro básico que a menudo sólo cubre una fracción del costo de cualquier revisión o tratamiento.

Lo que da como resultado que existan actualmente más de 27 millones personas en el país sin seguro médico, un número que ha estado creciendo enormemente durante la presidencia de Donald Trump.

Por lo que a medida que se extiende por el mundo, el coronavirus está exponiendo fallas sistémicas, por ejemplo en China fue la libertad de información, mientras que en EU son las enormes disparidades en la forma en que se trata a las personas, dependiendo de sus circunstancias económicas y su estado migratorio.

Y el hecho de que grandes sectores de la sociedad no puedan ver a un médico se centra repentinamente en que no sólo es malo para los individuos, sino para todo el país.

Incluso el lenguaje de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible promulgada por el presidente Barack Obama deja muy claro que los inmigrantes indocumentados están excluidos.

Por eso la BBC Mundo entrevistó a Sebastián quien ha vivido en Estados Unidos desde que tenía tres años, cuando fue traído desde México por sus padres. Él es uno de los aproximadamente 11 millones de "indocumentados".

Lo que significa que sin ciudadanía estadounidense no hay atención médica en ese país.

"Nunca fui al médico, si me enfermaba, mi madre siempre intentaba tratarme en casa, pero recuerdo que a veces me enfermaba mucho y faltaba bastante a la escuela", dijo Sebastián a la BBC Mundo.

"Al ser indocumentado es difícil obtener atención médica. Existe el hecho de presentarse ante el sistema legal en las instalaciones médicas y eso conlleva el riesgo de deportación", explicó Sebastián.

