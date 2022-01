Periodista que ganó Pulitzer por reportaje sobre Trump deja The Washington Post

El periodista David Fahrenthold, quien sacó a la luz la grabación en la que se escucha al entonces candidato presidencial Donald Trump hacer una serie de comentarios sexistas, dejará el diario The Washington Post para unirse al equipo de The New York Times.

En 2016, Fahrenthold reveló una cinta en la que se escucha a Trump mantener una desagradable conversación sobre mujeres con el presentador del programa "Access Hollywood", Billy Bush.

"Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa", dijo Trump en la cinta, entre otros comentarios.

El artículo rompió récords de audiencia del Washington Post e incluso dejó fuera de servicio brevemente sus servidores web. Además, la polémica que generaron los comentarios del ahora expresidente logró que algunos republicanos retiraran el apoyo a su candidatura.

EL PREMIO PULITZER DE FAHRENTHOLD

El periodista además obtuvo un premio Pulitzer en 2017, debido a su trabajo en otro reportaje sobre los negocios de Trump.

"Los reportajes de Dave revelaron que Trump había utilizado repetidamente el dinero de la fundación para pagar deudas de sus negocios privados, para hacer una donación política de 25 mil dólares y para comprar grandes cuadros de sí mismo", escribió este lunes Elisabeth Bumiller, jefa de la oficina de Washington de The New York Times.

"Las historias condujeron a una demanda del fiscal general de Nueva York, al cierre de la fundación y a una sanción de dos millones de dólares para Trump", continuó Bumiller.

LA ESTANCIA DE FAHRENTHOLD EN EL WASHINGTON POST

En un mensaje de despedida, The Washington Post recordó que David Fahrenthold llegó al diario en el verano del 2000 como becario.

Posteriormente, se unió al equipo de política en 2010 y comenzó a cubrir el Congreso de Estados Unidos. A partir del 2016, escribió varios reportajes sobre Trump.

