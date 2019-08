"Perdono al asesino de mi hijo porque tenía al demonio adentro"

Gilbert Anchondo, padre de Andre, joven fallecido en el tiroteo de El Paso, lamenta lo sucedido pero recapacita y perdona al atacante.

"El atacante podría haber sido mi hijo. Le perdono porque no estaba en sus cabales. Tenía el demonio dentro. Soy un gran creyente y le perdono por lo que hizo".

De acuerdo con la BBC Mundo, Gilbert llegaba tarde para abrir su negocio en la mañana del sábado, cuando vio a su hijo con su esposa y el niño al pasar por su casa desde el auto. Eran las 9:15. El tiroteo ocurrió apenas una hora más tarde.

"Jordan estaba cerrando la puerta y Andre llevaba a su hijo recién nacido en los brazos. Estaban listos para salir de casa. Me arrepiento de una cosa: no me detuve a darles un abrazo, unas bendiciones y un beso. Pero les vi felices".

El hijo de Gilbert Anchondo es una de las 22 personas que murieron en el tiroteo de El Paso.

"Tito" Anchondo, hermano mayor de Andre, le dijo a BBC Mundo que le contaron que su hermano intentó detener al atacante y lo hirió.

"Siempre recordaré que murió dando su vida por salvar a su esposa e hijo, y tal vez a más gente. Era muy heroico", dice Gilbert.

La joven pareja acababa de celebrar su primer aniversario de boda y estaban comprando material para escolar para uno de sus hijos -tenían tres niños- cuando el atacante empezó a disparar.

Jordan y Andre murieron para proteger la vida de su bebé de 2 meses, Paul.

Los médicos dicen que los huesos rotos del pequeño sugerían que su madre, Jordan, quien tenía 24 años, trató de protegerlo durante el ataque, cayendo sobre él cuando le dispararon.

