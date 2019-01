Pelosi niega a Trump acceso al Congreso para discurso

REDACCIÓN 23/01/2019 06:54 p.m.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se negó a permitir que el primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie el discurso del Estado de la Unión en la sala de sesiones del Congreso.

"Le escribo para informarle que la Cámara de Representantes no considerará una resolución conjunta para autorizar el discurso del presidente sobre el Estado de la Unión en la Sala hasta que el gobierno haya abierto", le escribió la demócrata al republicano.

La carta de Pelosi es una respuesta a otra carta, enviada pocas horas antes, del presidente, con la que Trump ignoró el retiro de la invitación a dirigirse al país desde el Congreso, ante los representantes, los senadores, los miembros de la Corte Suprema y las autoridades militares.

La titular de la cámara baja y segunda en la sucesión presidencial había argumentado que, debido al cierre del gobierno, no estaban dadas las condiciones de seguridad para recibir al mandatario.

La pelea entre Trump y los demócratas por 5 mil 700 millones para construir un muro fronterizo con México está en el origen del cierre del gobierno federal y de la polémica por el discurso sobre el Estado de la Unión. Tras el retiro de la invitación de Pelosi, Trump anunció la cancelación del viaje que la política californiana iba a hacer a bordo de un avión militar a Afganistán. Pelosi denunció el hecho como parte del conflicto por la financiación del muro.

Trump envió su carta, informándole a la representante que iría al Congreso —lo cual implicó ignorar su autoridad—, hacia el mediodía del miércoles 23, y dos horas más tarde Pelosi le respondió. El texto completo de la carta dice:

"Cuando le hice la invitación, el 3 de enero, para que diera el discurso del Estado de la Unión, fue para la fecha mutuamente acordada del 29 de enero. En ese momento, no se pensaba que el gobierno todavía estaría cerrado.

En mi siguiente correspondencia, el 16 de enero, dije que deberíamos trabajar juntos para hallar una fecha de acuerdo mutuo cuando el gobierno hubiera vuelto a abrir, y todavía espero que lo podamos hacer.

Le escribo para informarle que la Cámara de Representantes no considerará una resolución conjunta para autorizar el discurso del presidente sobre el Estado de la Unión en la Sala hasta que el gobierno haya abierto.

Nuevamente, espero darle la bienvenida a la Cámara de Representantes en una fecha de mutuo acuerdo para este discurso cuando el gobierno haya abierto".

Consultado sobre la comunicación de Pelosi, que en los hechos le dice que no podrá ingresar al Congreso el martes 29 para dar su discurso anual, Trump se encogió de hombros y dijo: "No me sorprende".

JGM

