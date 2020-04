Peligra tripulación de portaaviones de EU por brote de covid-19

El portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt, con cinco mil marinos, enfrenta un brote de coronavirus a bordo, que ha infectado a al menos 150 y amenaza a toda la tripulación.

El capitán de buque nuclear, Brett Crozier, pidió a las máximas autoridades de la Marina de los Estados Unidos una "acción decisiva" y la evacuación de más de cuatro mil marineros del barco y que sean puestos en cuarentena.

"No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro activo más confiable: nuestros marineros", escribió Crozier.

En una carta dirigida a sus comandantes, el oficial al mando del buque nuclear escribió que su nave carecía de suficientes instalaciones de cuarentena y aislamiento y advirtió que la estrategia actual se ralentizaría, pero no erradicaría el virus respiratorio altamente contagioso.

Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, declaró que es demasiado pronto para evacuar al portaaviones, donde 150 marineros han dado positivo de coronavirus, a pesar de la petición del capitán del buque de poner en cuarentena a toda la tripulación en tierra.

El jefe del Pentágono informó que actualmente se está trasladando "una gran cantidad de suministros y asistencia médica al portaaviones", que se encuentra en la isla Guam, en el Pacífico Occidental. El funcionario agregó que ninguno de los miembros de la tripulación se encuentra enfermo de gravedad.

El portaaviones Theodore Roosevelt fue retirado de servicio la semana pasada después de que varias decenas de tripulantes enfermaran de coronavirus.

