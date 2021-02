Pegarle a México y AL, la campaña electoral 2.0 de Trump

La decisión pone de cabeza a la política estadounidense en la región. No solo eliminará asistencia humanitaria y para desarrollo, sino que también detendrá esfuerzos conjuntos de las fuerzas de seguridad, así como unidades antipandillas evaluadas por EU, que contaban con el respaldo de los republicanos y del gobierno de Trump hasta ahora, dijo a The New York Times, Juan S. González, ex subsecretario adjunto de Estado durante el gobierno de Barack Obama.