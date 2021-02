Paso a paso, así se hacen millonarias las Kardashians

Este 2019 es el año en que se estrenó la temporada número 16 de "Keeping up with the Kardashians", programa para la televisión que busca retratar el ostentoso estilo de vida de la familia multimillonaria de Kris Jenner y su descendencia: Kim, Khloe, Kendall, Kylie y Kourtney.

La nueva temporada del reality show sólo representa más dinero para la dinastía Kardashian. Pero, ¿de dónde han salido los millones de dólares que presumen la familia en redes sociales y la televisión?:

En gran parte, la fama de las hermanas mayores, Kourtney, Kim, Khloé se debe a la fortuna de su padre, Robert Kardashian -un abogado conocido por ser amigo de uno de los defensores de O. J. Simpson en 1995-, el primer matrimonio de Kris.

Por su parte, en el 76 Bruce Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal. Posteriormente se volvió una celebridad con apariciones en series y películas para la televisión.

En 1992, Kris y Bruce celebraron su matrimonio, del que Kendall y Kylie son fruto. El enlace duró 22 años hasta que en 2014 concretaron su separación. En 2015, Bruce completó su proceso de cambio de sexo, cambiando su nombre a Caitlyn.

En octubre de 2007, salió al aire el primer episodio de "Keeping up with the Kardashians".

LAS HIJAS TRABAJAN

Las hermanas Kardashian siempre tuvieron acceso al mundo del modelaje, donde se han desempeñado a lo largo de los años. En 2012 se convirtieron en la imagen de Khroma Beauty, una marca de maquillaje que fue retirada del mercado por conflictos en cuanto a derechos de autor.

La firma pasó a mano de la familia y cambió su nombre a Kardashian Beauty, no obstante los problemas legales no se liberaron hasta hace poco tiempo.

Por su parte, Kim Kardashian, quien está casada con el rapero Kanye West, debe sus millones a sus propias líneas de belleza, perfumes y los denominados "kimojis". En adición, tiene su propio juego para celular, “Kim Kardashian: Hollywood”.

En tanto, Kourtney Kardashian colabora con empresarios del mundo de la moda, además de que tiene un sitio web de estilo de vida saludable llamado Poosh; Kendall Jenner se caracteriza por ser la modelo mejor pagada del mundo; Khloe Kardashian es dueña de Good American, su propio negocio de jeans; y la menor Kylie cuenta con su marca de maquillaje.

Dichas marcas obtienen cierta “publicidad gratuita” debido a los millones de seguidores que las hermanas suman en sus redes sociales, como Instagram.

Cabe destacar que recientemente Forbes nombró a la menor de las Kardashians, de 21 años, como la millonaria más joven que “se hizo a sí misma”. Su fortuna se estima en mil millones de dólares. En 2007, Kylie contaba con nueve años de edad.

Con información de BBC Mundo

