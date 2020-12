Pasajero con síntomas de covid muere en pleno vuelo en EU

Un pasajero con síntomas de coronavirus que se encontraba en un avión de United Airlines murió en pleno vuelo de Orlando a Los Ángeles, la semana; sin embargo, el caso fue conocido hasta este lunes.

De acuerdo con el diario The New York Times, el hombre se encontraba en el asiento 28D del vuelo United 591, cuando comenzó a temblar, a sudar y tener dificultad para respirar, para luego sufrir un paro cardiaco.

Un pasajero de la aerolínea comentó que hombre dejó de respirar a una hora de iniciado el vuelo. La tripulación preguntó si había personal de la salud presente y varias personas se prestaron voluntarias para intentar salvarlo.

Tras el incidente el capitán del vuelo 591 aterrizó de emergencia en Nueva Orleans para que el pasajero pudiera ser atendido; sin embargo, tras su llegada al hospital falleció.

Algunos medios señalaron que la esposa del pasajero había dicho al personal médico que su marido había dado positivo a coronavirus.

Ante ello, la aerolínea United Airlines aseguró en un comunicado que los pasajeros siempre deben llenar una lista de verificación: "para volar con nosotros los pasajeros no pueden haber sido diagnosticados con covid-19 en los últimos 14 días y tampoco pueden tener síntomas relacionados con la enfermedad".



El pasajero que falleció había marcado en la lista de verificación “listo para volar” y había indicado que no tenía covid-19, por lo que la aerolínea señaló que puede que no haya sido sincero.

Ante este caso los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a dar seguimiento y recopilación de los pasajeros del vuelo 591 para detectar posibles contagios.

En tanto, los cuatro miembros de la tripulación entraron en cuarentena durante 14 días después de que el avión aterrizara en Los Ángeles.





kach