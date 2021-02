Parlamento británico da revés a May y rechaza Brexit

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sufrió este martes la derrota anunciada durante semanas. El parlamento británico rechazó por mayoría el acuerdo del Brexit alcanzado con la Unión Europea (UE), con 432 votos en contra y 202 a favor.

Ahora el gobierno dispone de tres días hábiles para presentar un plan alternativo. La primera ministra, quien imploró por última vez a los diputados que apoyaran su plan, no tiene intención de dimitir.

Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, anunció la presentación de una moción de censura contra la primera ministra que empezará a discutirse este mismo miércoles.

“Esta es la votación más importante en la que participaremos muchos en toda nuestra carrera política”, dijo May en su última intervención ante la Cámara. “Y después de todo este tiempo de debate, de acuerdos y de desacuerdos, ha llegado la hora de tomar una decisión que definirá a nuestro país durante muchos años y que cada uno, vote lo que vote, deberá justificar durante largo tiempo”. Fue el discurso de una primera ministra consciente ya de que el Parlamento le iba a infligir un duro golpe.

"Catastrófico, bloquear el Brexit": Theresa May

Theresa May repasó de nuevo una tras otra, en un desesperado intento por desmontarlas, todas las alternativas a su plan del Brexit. Un nuevo referéndum traicionaría la voluntad expresada en las urnas en 2016, quebraría la confianza de los ciudadanos en la democracia, y no aseguraría el fin de la división generada en los últimos años.

La renegociación de un nuevo acuerdo con la UE es imposible a estas alturas y nuevas elecciones generales solo supondrían dos meses de parálisis para hacer frente, fuera quien fuera el que llegara al gobierno, con el mismo problema.

Este último mensaje iba dirigido a Corbyn, a quien echó en cara su ambigüedad e inconsistencia durante todo el debate del Brexit y le acusó de estar más preocupado por sus propios intereses partidistas que por el bien general del país. “Su cinismo ha provocado la deslealtad de muchos diputados de su propio grupo parlamentario”, dijo May, incidiendo así en la herida que más duele al líder de la oposición.

Jeremy Corbyn tuvo una dura intervención en la que anunció la intención de su partido de votar en contra del acuerdo y reclamó de nuevo un adelanto de las elecciones generales. “Los ciudadanos necesitan recuperar el control de la situación y unas nuevas elecciones les permitirán elegir nuevos diputados, nuevo gobierno y un nuevo mandato para volver a negociar el acuerdo con la UE”. Corbyn se dirigió expresamente a Bruselas para pedir a los líderes comunitarios que no descartaran un regreso a la mesa negociadora.

Las últimas horas de debate, uno tras otro, la mayoría de diputados de uno y otro bando utilizaron los tres minutos a que limitó sus intervenciones el presidente de la Cámara, John Bercow, para repetir las razones por las que iban a votar en contra del plan del gobierno.

El gobierno de May envió a la Cámara a su miembro más correoso, el fiscal general, Geoffrey Cox, quien durante una hora intentó defender la bondad y la idoneidad del plan de May, mientras trataba de desmontar la legalidad de posibles alternativas. “Si no damos este primer paso, la historia nos juzgará con dureza, porque nos acabaremos zambullendo en la incertidumbre”, advirtió Cox, “y aquellos que con la derrota de hoy pretenden evitar la salida de la UE intentarán a continuación que se celebre un nuevo referéndum”.

La única enmienda introducida a última hora y que fue sometida a votación, fue la presentada por el conservador John Baron, la cual obtuvo un resultado catastrófico: 600 votos en contra y 24 a favor. Sugería que el Parlamento podría decidir la retirada unilateral de Reino Unido de la unión aduanera, en contra de lo acordado con la UE. Ni siquiera el gobierno respaldó esta iniciativa, por su ilegalidad y por la falta de realismo que demostraba.

