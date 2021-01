Claves del discurso de toma de protesta de Biden en la escalinata

WASHINGTON.- La unidad será el tema principal del discurso de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien tenderá la mano "a todos los estadounidenses" para superar las profundas divisiones que vive el país, indicó este martes a Efe uno de sus asesores.

En su primer discurso como presidente, justo después de jurar el cargo este miércoles ante el Capitolio, Biden "hablará sobre la necesidad de unir al país en un momento de crisis sin precedentes", adelantó a Efe el asesor, que pidió el anonimato.

"Le tenderá la mano a todos los estadounidenses, y pedirá a cada ciudadano que forme parte del intento de hacer frente a los desafíos extraordinarios que enfrentamos", explicó.

Su discurso durará entre 20 y 30 minutos, con lo que será algo más largo que el que dio en su investidura hace cuatro años el ahora mandatario saliente, Donald Trump, que duró 16 minutos, de acuerdo con una fuente familiarizada con los planes de Biden.

El objetivo de Biden es plantear "una visión de su Presidencia que mire al futuro, al tiempo que hace frente al momento que estamos viviendo como país", afirmó el citado asesor.

"El discurso está estructurado en torno al tema de la unidad. Como solía decir el presidente electo en sus actos de campaña, no hay nada que este país no pueda hacer cuando lo hacemos juntos", concluyó.

Llevar esa idea a la práctica será complicado, sin embargo, en un país profundamente dividido por el desafío de Trump al resultado de las elecciones de noviembre, donde está a punto de comenzar un juicio político contra el presidente saliente y donde la oposición republicana en el Senado promete entorpecer los planes de Biden.

El presidente electo asumirá el poder en la ceremonia de investidura con mayor de seguridad de la historia de Estados Unidos, debido a las amenazas que aún colean tras el asalto al Capitolio de los seguidores radicales de Trump el pasado 6 de enero.

El 70 % de aquellos estadounidenses afines al partido republicano sigue sin creer que Biden fuera elegido de forma legítima, lo que revela la influencia que aún tienen las denuncias sin pruebas de fraude diseminadas por Trump, según una reciente encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC News.

Biden tomará además las riendas del país más golpeado por la pandemia en términos absolutos, que ya supera los 400,000 muertos por covid-19, y donde millones de estadounidenses necesitan ayuda urgente para pagar sus facturas o mantener a flote sus negocios.

"PARA SANAR TENEMOS QUE RECORDAR, ASÍ ES COMO SANAMOS"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, homenajearon este martes a las más de 400,000 víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país, en la víspera de su investidura en Washington.

En su primer acto en Washington, adonde acababa de llegar desde Delaware, Biden se acercó al monumento a Lincoln, uno de los más icónicos de la capital, junto a Harris y los esposos de ambos, Jill Biden y Doug Emhoff, respectivamente.

"Para sanar tenemos que recordar, y es difícil a veces recordar, pero así es como sanamos. Es importante hacer eso como país", dijo Biden, horas después de que la cifra de muertos en el país superara los 400,000.

A continuación, el presidente electo pidió "hacer brillar la luz sobre la oscuridad", y acto seguido se iluminó el contorno del estanque reflectante situado frente al monumento a Lincoln.

Biden, Harris y sus respectivas parejas guardaron silencio ante el estanque, iluminado con 400 luces que representaban las vidas perdidas debido a la enfermedad, mientras sonaba la canción "Hallelujah", de Leonard Cohen.

Poco antes, Harris describió a Estados Unidos como "una nación de luto", pero confió en que el país pueda emerger de la pandemia con una "nueva sabiduría", que permita "apreciar los momentos simples, imaginar nuevas posibilidades y abrir los corazones".

"Esta noche nos unimos y empezamos a sanar juntos", dijo la vicepresidenta electa.

Cientos de ciudades, pueblos y tribus del país se apuntaron al tributo a las víctimas e iluminaron a la misma hora sus monumentos más icónicos, como el Empire State en Nueva York o el Space Needle en Seattle, además de hacer sonar las campanas de sus iglesias.

En la ceremonia de Washington también cantó la canción "Amazing Grace" una enfermera de Detroit (Michigan) llamada Lori Key, que se hizo famosa por interpretar el mismo tema para animar a sus compañeros que combatían la covid-19.

SE DESPIDE DE DELAWARE

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se despidió este martes entre lágrimas de Delaware, su estado de residencia y al que representó durante más de tres décadas en el Senado, antes de volar hacia Washington, donde este miércoles tomará posesión de su cargo.

Biden dio un breve discurso antes de dirigirse hacia la capital estadounidense, adonde partió en un avión privado, en lugar de hacerlo en uno del Gobierno, como es la tradición para los presidentes electos, según la cadena CNN.

"Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware (...). Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón", dijo un emocionado Biden a quienes se habían congregado para despedirle en el aeropuerto de la localidad de New Castle.

El presidente electo dio las gracias al estado que lanzó su carrera política al elevarle al Senado en 1972, y que "desde entonces ha creído" en él, donde conoció a su esposa Jill y vio crecer a su familia.

"Aquí es donde, hace doce años, esperé en la estación de tren en Wilmington para que un hombre negro (Barack Obama) me recogiera de camino a Washington, para convertirnos en presidente y vicepresidente de Estados Unidos", recordó en referencia a la investidura de 2009.

"Y donde hoy mi familia y yo vamos a volver otra vez a Washington, para reunirnos con una mujer negra con raíces del sur de Asia (Kamala Harris), y jurar nuestro cargo como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos", añadió.

Unos minutos más tarde, Biden y su esposa Jill saludaron desde su avión privado antes de despegar rumbo a Washington.

El equipo de transición no aclaró por qué Biden no utilizó uno de los aviones presidenciales que suelen ponerse a disposición de los mandatarios electos para su viaje a la capital, y si se trató de una decisión del propio presidente electo o no, según CNN.

El plan inicial de Biden era desplazarse en tren, el medio de transporte que utilizó a diario durante sus muchos años en el Senado para volver a casa en Wilmington (Delaware), pero su equipo descartó esa posibilidad por motivos de seguridad, tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.