Para John el covid-19 era una tontería, hasta que se contagió y murió

Para John, un empresario de 60 años originario de Ohio, Estados Unidos, las medidas para combatir la pandemia de coronavirus (covid-19) eran “tonterías”, hasta que se contagió por el virus y falleció.

Desde su cuenta de Facebook, John criticaba duramente la decisión del gobernador Mike DeWine de cerrar todos los establecimientos no esenciales, como hoteles, bares y restaurantes.

Mike DeWine fue el primer mandatario de todo Estados Unidos que anunció la suspensión de clases como medida de prevención por el coronavirus.

Para el estadounidense, la decisión del gobernador era estúpida y no tenía autoridad para cerrar negocios.

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ‘tonterías’. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, escribió en su cuenta de Facebook.

Luego, dijo, las medidas de aislamiento eran sólo una estratagema política, es decir, una acción hábil y engañosa, y llamó a sus amigos de la red social a que prueben que se equivoca.

Un mes después de sus post, John Comenzó a presentar síntomas de coronavirus, al poco tiempo fue hospitalizado, su estado de agravó y falleció el 15 de abril.

Tras su fallecimiento, las publicación de John se hicieron viral en redes sociales y su cuenta fue eliminada.

Sus familiares hicieron un llamado para que todos continúen practicando la sana distancia.

Era presidente de O&M Company, una empresa familiar de equipos industriales, tenía una esposa y dos hijos.

John fue la primera víctima mortal del condado de Marion. El comisario de Salud Pública, Traci Kinsler, emitió un comunicado de prensa al respecto.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos. Nuestros pensamientos se dirigen a todos los ciudadanos del condado, así como a todos los habitantes de Ohio y a los que viven alrededor del mundo y están luchando contra esta enfermedad, y también a las familias de los afectados por esta pandemia".

Hasta el corte del 20 de abril, en Estados Unidos suman 723 mil 605 contagios de covid-19 y 34 mil 203 fallecimientos, Por su parte en Ohio suman casi 13 mil casos de coronavirus y más de 500 muertes.





Con información de Infobae

(Rodrigo Gutiérrez)