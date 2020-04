"Papi ¿no nos vas a dar desayuno?": colombianos piden ayuda por covid

"Me dijeron: ´quédese en casa, que allá llegamos a ayudarles´ y me prometieron un subsidio de 160 mil pesos que no ha llegado. Nos estamos muriendo de hambre, mi esposo no ha comido en todo el día", dice entre lágrimas la señora Rosa Bernal, de 70 años, cuyo marido tiene una discapacidad y es diabético.