Pandemia eleva tiroteos en NY y no disminuirán pronto, advierte el NYT

La pandemia de coronavirus en Nueva York no muestra signos de retroceso y los tiroteos menos: hasta el segundo fin de semana de mayo, la ciudad registró 505 víctimas de disparos, el mayor aumento de la violencia armada en la ciudad comenzó en 2020, señaló The New York Times.

Esto, después de un período en el que los delitos violentos cayeron a sus niveles más bajos en más de seis décadas.

Los expertos dicen al New York Times que la tensión económica y física del virus, que se cobró desproporcionadamente vidas y empleos en vecindarios que ya estaban luchando con altos niveles de violencia armada, probablemente impulsó el aumento de los tiroteos.

Por lo que es poco probable que esos factores disminuyan pronto, advierten los criminólogos, y el aumento puede persistir incluso cuando los casos de virus caen en picado.

Eso, a su vez, ha avivado los temores de que la violencia armada ralentizará la capacidad de la ciudad para recuperarse de su largo bloqueo.

Los restaurantes, tiendas, oficinas, teatros y muchas otras empresas e instituciones culturales podrán abrir por completo el 19 de mayo. Pero los ciclos de represalias violentas alimentados por tiroteos individuales en los últimos meses serán difíciles de romper, dijo Jeffrey Butts, director del centro de investigación y evaluación del John Jay College of Criminal Justice a NYT.

CRIMEN NUEVA YORK TIMES

Los asesinatos en Nueva York están en 146 este año, frente a 104 durante el mismo período en 2019 y 115 en 2020.

Los recuentos se mantienen muy por debajo de los niveles máximos de los años 1980 y 1990, cuando la ciudad registró más de 2.000 asesinatos en ocasiones. Y la tasa general de delitos, que rastrea siete delitos importantes, incluidos asesinato, asalto, violación y robo de automóviles, se ha mantenido a la baja este año, se mantuvo en el nivel más bajo en décadas debido a la disminución en los informes de robos.

Quienes estudian las estadísticas sobre delitos también advierten que hacer comparaciones directas entre 2020 y este año puede ser engañoso: la violencia con armas de fuego disminuyó el año pasado cuando la ciudad cerró temprano en la pandemia y no comenzó a aumentar significativamente hasta la segunda mitad del año.

Aproximadamente el 37 por ciento de los tiroteos este año han tenido lugar en Brooklyn, en comparación con el 43 por ciento en 2020, con gran parte del conflicto ubicado en las áreas centrales del distrito. El Bronx representa el 31 por ciento de los tiroteos.

El crimen violento tradicionalmente aumenta en el verano, pero el año pasado fue particularmente alarmante ya que la ciudad registró 205 tiroteos en junio, el más alto de ese mes desde 1996.

MJP