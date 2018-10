Panamá, atrapado entre la guerra fría de China y EU

REDACCIÓN 29/10/2018 04:15 p.m.

Panamá ha quedado atrapado en un fuego cruzado, luego que la semana pasada el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó la actividad económica de China en Panamá, durante una visita a este país.

En dicho evento, Pompeo calificó las acciones de China como "depredadoras" y dijo que las empresas estatales del gigante asiático se muestran de una manera "que claramente no es transparente, no está motivada por el mercado y no está diseñada para beneficiar al pueblo de Panamá, sino al gobierno chino".

Ante ello, China respondió con otro ataque verbal.

Por su parte, en los primeros comentarios públicos de Panamá después de las declaraciones de Pompeo, la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado dijo que, si bien su país acoge con satisfacción la inversión extranjera directa tanto de Estados Unidos como de otros países -incluido China-, serían "cuidadosos" al permitir la entrada de nuevas empresas y a la hora de elegir nuevos proveedores.



EL PAÍS CLAVE

Panamá siempre ha sido muy importante para Estados Unidos, ya que tanto su ubicación como su papel en el comercio mundial son "vitales" para la prosperidad y la seguridad nacional del país norteamericano, como señala el propio Departamento de Estado.

Además, Estados Unidos es el mercado de exportación más importante de Panamá y, en los últimos años, China también ha estado fortaleciendo sus lazos con aquella nación.

En 2017, Panamá abandonó los vínculos de larga data con Taiwán y, en su lugar, firmó 19 acuerdos de cooperación con China, incluido un estudio de factibilidad con vista a firmar un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

Internet se dividirá en dos: uno para China, otro para EU

GUERRA ECONÓMICA

La reciente hostilidad de Estados Unidos hacia el empoderamiento económico de China significa que países como Panamá, que han acogido la inversión china en el pasado, tendrán que encontrar una nueva y más delicada manera de hacer negocios en medio del conflicto económico entre las dos superpotencias.

Un claro ejemplo son los comentarios de la vicepresidenta panameña sobre la iniciativa china conocida como "Un cinturón, una ruta" (o la nueva Ruta de la Seda).

Es revelador lo cuidadosa que fue al referirse a la tan criticada "diplomacia de la deuda", que ha atormentado a algunos de los países que participan en este proyecto de infraestructura masiva de China.

No dependemos de compañías que vengan y financien nuestros proyectos por nosotros", dijo la vicepresidenta en el programa Asia Business Report de la BBC.

(Pero) los países que son vulnerables porque sus economías son débiles, porque no tienen un sistema sólido para garantizar que se den pasos que tengan en cuenta sus propios intereses, estarían en una situación diferente".

LEA TAMBIEN ¿Quién es Ricardo Martinelli, el expresidente de Panamá extraditado de EU? El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli fue extraditado este lunes desde Estados Unidos a su país, donde enfrentará cargos de espionaje ilegal

LEA TAMBIEN Carlos Slim defiende el NAICM; compara obra con el Canal de Panamá El empresario Carlos Slim afirma que el NAICM generará 60,000 mdp en sueldos y 120,000 mdp en compra de insumos; AMLO le responde, pide que se tranquilice

mlmt