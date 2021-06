Países que han vacunado con dosis chinas padecen nuevos brotes de covid: NYT

Países que utilizaron las dosis anticovid-19 producidas en China están sufriendo de nuevos brotes a pesar de registrar altas tasas de vacunación, informó el diario estadounidense The New York Times (NYT).

En las islas Seychelles, Chile, Bahrein y Mongolia, del 50 al 68 por ciento de la población ya recibió alguna de las dosis anticovid de Sinopharm y Sinovac, de China. Todos, sin embargo, también se encuentren entre los 10 países con peores brotes recientes de covid-19.

También los cuatro utilizan principalmente las dosis de fabricantes de vacunas chinos Sinopharm y Sinovac Biotech.

La campaña de China para promover su vacuna anticovid prometía que se trataba de una inyección y que sería segura para prevenir casos graves de covid-19.

No obstante, ahora se sabe que las vacunas chinas pueden no ser muy efectivas para prevenir la propagación del virus, en particular las variantes nuevas.

De acuerdo con el diario, lo anterior revela que el grado de recuperación del mundo puede depender de las vacunas que gobiernos administren a su población.

Los científicos no saben la razón de porque países con altas tasas de vacunación sufren nuevos brotes, pero también juegan un papel importante las variantes, la relajación de controles sociales y el comportamiento descuidado con una sola dosis, es decir, aún sin el esquema completo de vacunación.

En contraste, los contagios en Estados Unidos, que ha vacunado con el esquema completo al 45% de la población, y utilizó las dosis de Pfizer y Moderna, han descendido en un 94 por ciento en seis meses.

En Israel, que utilizó las dosis de Pfizer y tiene la segunda tasa de vacunación más alta del mundo, hay 4.95 de casos nuevos confirmados diarios de covid-19 por cada millón.

Seychelles, supera a Israel en dosis aplicadas, y que utilizó principalmente Sinopharm, tiene 716 contagios nuevos por cada millón.

De la pandemia de covid-19, asegura el NYT, pueden surgir tres tipos de países: los ricos, que usaron sus recursos para asegurar las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, luego los países más pobres que están lejos de vacunar a la mayoría de su población y en un tercer lugar los que están completamente vacunados pero solo parcialmente protegidos.

En el tercer grupo podía ubicarse China y las más de 90 naciones que han recibido sus vacunas, cuyas economías podrían quedarse retenidas y en donde la confianza en las dosis anticovid podría verse afectada.

