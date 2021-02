País de Europa busca solucionar congestión vial con transporte gratuito

En distintos lugares del planeta el crecimiento poblacional supone ser un tema que exige la atención de los soberanos y autoridades correspondientes de los países en donde se presentan problemáticas en torno a la congestión vial, así como la brecha existente entre los distintos niveles socioeconómicos.

Tal es el caso de Luxemburgo, país de Europa Central que se propone afrontar estas cuestiones de movilidad al ofrecer a la población –a partir de marzo del 2020- un transporte público gratis. Ya que, si bien, es posible recorrer todo el país en un par de horas, ese es el mismo lapso de tiempo que un habitante puede quedar atorado en el tráfico.

Dunkerque, el exitoso laboratorio del transporte público gratis

Por ello, se estima que dicha política sea benéfica para los más de 600 mil residentes de la pequeña nación europea, así como para los cerca de 175 mil trabajadores transfronterizos que atraviesan Luxemburgo en trenes, tranvías y autobuses, de acuerdo con BBC Mundo.

También, la medida ayudaría a la movilización de los 1.2 millones de turistas que en promedio visitan este paraíso fiscal al año.

USO DEL AUTOMÓVIL

Dentro de los objetivos principales del proyecto de movilidad –además de mejorar la calidad del medio ambiente- se encuentra el incentivar la disminución del uso del automóvil privado. Actualmente, este país ostenta el primer lugar en el índice de vehículos privados por habitante y por trabajadores transfronterizos no residentes en la Unión Europea.

Cabe resaltar que más del 60% de los ciudadanos de Luxemburgo usan sus propios automóviles para trasladarse a sus lugares de trabajo. En tanto que el transporte público es utilizado tan sólo por un 19% de los luxemburgueses.

No obstante, dejar de usar el automóvil no es uno de los temas predominantes de la opinión pública en Luxemburgo, incluso puede llegar a catalogarse como un tabú político. Y al parecer no son muchos quienes estarían dispuestos a dejar de usar su auto por un servicio gratuito de transporte.

BRECHA SOCIAL

En otro orden de ideas, François Bausch, ministro de Movilidad y Obras públicas de Luxemburgo señala que al contar con un sistema de transporte público sin costo se puede “detener la creciente brecha entre ricos y pobres”.

El funcionario agrega enfatiza que el gasto en la transportación representa un desembolso importante para la economía de las personas que viven con el salario mínimo establecido en el Gran Ducado.

Apunta que, a pesar de tener el salario promedio anual más alto de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la pobreza en Luxemburgo está aumentando, y pone como referencia que el 10% más pobre de la población vive con un promedio de mil 144 dólares por mes.

Además, 13% de los trabajadores, así como 10 por ciento de los jubilados viven en riesgo de pobreza.

ES FACTIBLE

Aunque la medida ha sido criticada por especialistas y académicos de Luxemburgo, e trata de una idea factible, ya que actualmente el transporte público del país ya está fuertemente subsidiado, además de que menores de 20 años, estudiantes menores de 30 años y personas con un ingreso mínimo, entre otros sectores ya viajan de manera gratuita.

En adición, se apunta que de los 554 millones de dólares a los que asciende el costo operativo del sistema de transporte, sólo el 10% es cubierto por lo recaudado en tarifas y pasajes, es decir, 46 mdd anuales.

