Padres de estudiantes muertos en Bolivia piden ayuda a un mes de la tragedia

Los padres de los estudiantes que fallecieron por el desplome de una baranda en una universidad de Bolivia expresaron que se sienten "abandonados" y pidieron ayuda para contratar abogados y exigir justicia por sus hijos.

"Ni un abogado he podido agarrar porque no tengo recursos económicos para pagar, no tengo plata, por eso entre cinco de los familiares estamos viendo cómo hacer", dijo Juana Justo, la madre de Gemio Mamani, uno de los fallecidos en el accidente.

La madre contó que no tienen información de cómo avanza el caso y que no hay una persona que les pueda orientar.

"No nos han dicho nada los de la universidad y encima sin abogado, no tenemos ni como defendernos", lamentó.

Pedro Mamani, padre del joven Saúl Mamani, contó que varias autoridades les prometieron que los apoyarían para lograr justicia, pero que esto no ha sucedido.

"Nos sentimos abandonados", enfatizó.

Los familiares de los fallecidos quieren que se haga justicia y a su vez conocer si les corresponde algún resarcimiento económico por la muerte de sus hijos.

LOS HECHOS

Los estudiantes fallecieron el 2 de marzo en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), cuando a la salida de una junta estudiantil se produjo un alboroto que terminó con los jóvenes cayendo desde una altura de 17 metros.

Además de los siete decesos, se reportaron cuatro personas heridas de gravedad que ya fueron dadas de alta.

En la investigación hay siete dirigentes estudiantiles con detención preventiva por cuatro meses en cárceles de La Paz que son investigados por los presuntos delitos de "homicidio culposo y lesiones culposas".

De la misma manera fueron convocados a declarar el rector y vicerrector de la UPEA.

