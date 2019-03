Padre ofrece 300 mil dólares a quien se case con su hija virgen

El padre de una joven tailandesa ofrece 315 mil dólares a quien se case con su hija virgen Karnista, de 26 años; el hombre multimillonario, sólo pide que su próximo yerno sea muy trabajador y poco inteligente.

Arnon Rodthong, es un famoso hombre de negocios en Tailandia, se dedica a la producción y exportación de una fruta conocida como durian; es consumida en todo el mundo, por lo que el empresario exporta unas 50 toneladas diarios.

La fruta en cuestión es conocida como "la más apestosa del mundo" aunque su sabor es muy placentero. Originario del sudeste de Asia, es de forma ovalada, mide un pie de ancho y está cubierto de púas.

La costumbre dicta que el hombre paga una dote cuando su hija contrae matrimonio, pero el hombre de 58 años ha aumentado la cifra, ya que además del dinero tendrá una participación en su granja valuada en varios millones de dólares.

Sin embargo, su hija Karnsita de 26 años, sigue soltera y es una preocupación para su padre multimillonario, por lo que lanzó una convocatoria en redes sociales para encontrarle esposo.

Pero Rodthong pide al prospecto de su hija, que cumpla con una serie de requisitos, que en realidad no son nada difíciles en esta época.

El candidato "no tiene que ser tan inteligente", por lo que el empresario no desea hombres con títulos universitarios.

El yerno novio debe saber hablar inglés y chino

Este nuevo integrante se quedaría con el negocio familiar por lo que debe ser trabajador.

Que la persona trabaje directamente en el cultivo del alimentos.

Arnon Rodthong Offers £240,000 For Any Man Who Will Marry His Duaghter https://t.co/qRscrpGf5X pic.twitter.com/u5y9G3m5O2