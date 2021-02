Paciente con covid-19 conoce a su nieta desde el hospital

Se dice que tras contraer covid-19, el camino hacia la recuperación es como aprender a respirar de nuevo.

Cuanto más enferma esté una persona, más tiempo le llevará recuperarse, y en el caso del nuevo coronavirus, que es capaz de causar síntomas parecidos a los de la neumonía y en algunos casos astenia (debilidad o fatiga), expectoración (expulsión de flemas), o disnea (dificultad para respirar), unos minutos pueden ser mucho tiempo.

"El coronavirus, como muchos virus respiratorios, puede causar inflamación en los pulmones. Y cuando los pulmones se inflaman, las membranas que transfieren oxígeno del aire en la sangre se bloquean”, dice el doctor y especialista en cuidados críticos pulmonares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, William Graham Carlos.

Un ejemplo es el de Faiz Ilyas, un joven de 24 años tratado por covid-19, que no estaba usando ventilador y que fue dado de alta del Bradford Royal Infirmary la semana pasada después de ocho días, cinco en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

“Cuando me levanto y voy al baño o al jardín, especialmente cuando me ducho, me quedo sin aliento después. Los doctores me dieron ejercicios para utilizar todos mis pulmones. No me dieron ningún plazo [para mejorar]”, dijo Ilyaz.

El caso de Faiz no es el único y algunas personas necesitan los ventiladores para poder respirar.

La función principal de los ventiladores consiste en controlar el oxígeno y el flujo de aire de los pulmones del paciente, apoyándolos mientras dichos órganos no pueden hacer su trabajo.

“La crisis sanitaria que estamos atravesando obliga a aislar a miles de pacientes en nuestros hospitales. Muchos pierden por completo el contacto con sus familias y seres queridos, y es muy duro tener que enfrentarse a algo así”, menciona el personal de la iniciativa sin fines de lucro “Acortando la distancia”.

Sin embargo, entre la obscuridad también hay luz y dicha organización logró hacer precisamente eso: que uno de sus pacientes conociera a su nieta, la cual nació mientras él se encontraba ingresado.

El vínculo entre un abuelo y sus nietos es muy grande.

De acuerdo con la British Psychological Society, están cerca pero no tienen un rol de autoridad parental, y por ello pueden actuar como confidentes en situaciones en las que un niño mayor podría no confiar en un padre.

No se sabe el estado de salud del paciente, pero en caso de superar la enfermedad, el paciente podrá ver a la pequeña cuando deje el internado.

Por lo pronto ya tiene una razón más, una muy fuerte, para volver a sonreír.