Pablo, el bebé que trajo alegría a un hospital en crisis

En el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, ubicado en Madrid, España, y que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia de covid-19, Pablo, de 2.960 kilogramos, llegó a dar luz en medio de la obscuridad, relata El País.

El bebé nació el viernes 24 de abril a las 14:02, y fue recibido entre la emoción y el llanto, no solo de sus padres, sino del personal de un hospital donde entre un tercio y una cuarta parte de los sanitarios se ha contagiado.

El llanto impulsado por los sanos pulmones de Pablo resulta esperanzador para sus padres, Elsa Mazón, enfermera de 37 años, y Carlos Sanz, mecánico industrial de 40, en medio de semanas de gran dolor.

En la Comunidad de Madrid han nacido entre el 1 de marzo y el 15 de abril unos 4 mil 500 niños. En el hospital de Alcalá, durante este mes y hasta el 24 de abril, sumaron 88.

El dato anterior contrasta con las 12 mil 612 personas que han perdido la vida hasta el sábado pasado, a un día que Pablo llegara al mundo.

En la sala de parto se vivieron momentos de angustia cuando la matrona que extrajo al pequeño Pablo, lo cedió a la madre para que lo abrace.

Elsa, asustada, notó que el bebé no lloraba y estaba morado. Al niño le costó salir más de lo esperado.

Los médicos se lo retiraron, lo limpiaron, le masajearon el vientre y, mientras lo vestían, Pablo rompió a llorar. La madre también comenzó a llorar al compás de su hijo.

Los padres tuvieron que someterse a la prueba del covid-19 para comprobar que no estuvieran contagiados y así poder estar juntos en el paritorio. No en todos los hospitales se permite que el padre acompañe a su pareja.

La madre asegura que si la Organización Mundial de la Salud (OMS) hubiera recomendado no estar juntos a los padres durante un parte, lo hubieran acatado.

“Pero no ha sido así. Y no permitir estar acompañada en un momento así es inhumano. No entiendo que en unos sitios te dejen y en otros no. Porque conozco a padres que no les han dejado entrar ni por la puerta del hospital. Eso es inhumano”, dice Elsa.

Pablo llegó a este mundo sano y fuerte, y suma en el contador de la vida.

cmo