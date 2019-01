Otra victoria para Pelosi, Trump dobla las manos y acepta cambiar fecha de discurso de la Unión

REDACCIÓN 29/01/2019 04:20 p.m.

Luego de haber finalizado el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el discurso de la Unión ya tiene fecha, será el 5 de febrero.

Nancy Pelosi, en su papel de líder de la Cámara de Representantes, invitó a principios de mes al presidente Donald Trump a comparecer en el Capitolio el 29 de enero. Dos semanas después echó marcha atrás, argumentando que el cierre parcial del gobierno comprometía la seguridad del evento, por lo que le sugería aplazar la cita. Trump amenazó con presentarse de todas formas, sin embargo, días después fue él el que retrocedió.

"Desde ahora, vigilaremos de cerca al gobierno de Trump": Pelosi

En su primer mes como líder de la Cámara de Representantes, Pelosi no se ha enfrentado a Trump solo por los 5,700 millones de dólares que pide el mandatario para financiar el muro en la frontera con México. La razón por la que el 25% de la Administración estuvo cerrada durante 35 días también provocó un choque entre ambos líderes sobre el discurso anual del estado de la Unión.

Con la fecha del discurso en el aire, Trump canceló a último minuto un viaje que tenía previsto Pelosi y otros demócratas a Afganistán. El presidente explicó a través de una carta que no le permitiría a la líder de la Cámara utilizar el avión militar porque la necesitaba en Washington para negociar la reapertura del gobierno y no veía propicia "la excursión de siete días". También le hizo entender por escrito que comparecería de todas formas el 29 de enero explicando que "no hay preocupaciones de seguridad con respecto al discurso del estado de la Unión".

No obstante, así como Pelosi logró que el viernes pasado el gobierno se abriera sin que se aprobara un centavo para el muro, la tercera autoridad del Estado se apuntó otra victoria cuando Trump se resignó a reprogramar la comparecencia.

Cuando le escribí el 23 de enero, dije que debíamos trabajar juntos para encontrar una fecha mutuamente aceptable cuando el gobierno reabriera para programar el discurso del estado de la Unión de este año", escribió este lunes Pelosi en una carta dirigida al mandatario. "En nuestra conversación de hoy, acordamos el 5 de febrero". La Casa Blanca respondió por la noche a través de un comunicado: "Es un gran honor aceptar la invitación. Tenemos una gran historia que contar y aún ¡grandes metas por lograr!".

El Congreso aprobó el pasado viernes un proyecto de ley para terminar con la parálisis presupuestaria, pero solo durante tres semanas. Ahora los legisladores tienen hasta el 15 de febrero para negociar unos fondos, que si no incluyen una partida para el muro, puede que vuelvan a provocar un cierre administrativo que afectaría a cerca de 800,000 empleados federales.

El shutdown le costó a la economía estadounidense unos 11,000 millones de dólares, casi el doble de lo que Trump pide para construir parte del muro.

