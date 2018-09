Otra mujer acusa de abuso sexual al candidato de Trump al Supremo

REDACCIÓN 24/09/2018 10:27 p.m.

Una mujer lanzó una nueva acusación de agresión sexual contra el candidato de Trump a juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, la cual ha elevado una tormenta política en Washington, de cuyo desenlace depende no solo el futuro de la más alta instancia judicial del país. Están en juego, también, las elecciones legislativas del próximo mes, en las que el voto femenino está llamado a ser determinante, así como la autoridad del propio Trump en su partido y, sobre todo, el debate sobre si la actitud del presidente ante los abusos a las mujeres es o no tolerable.

Tendrá también algo de prueba para medir el vigor y capacidad de movilización del movimiento Me Too.

Kavanaugh concedió este lunes, junto a su esposa, una entrevista televisiva en Fox News, con la que busca ganar enteros a tres días de la crucial comparecencia en el Senado.

Nunca he agredido sexualmente a nadie", dijo el candidato.

Con la voz entrecortada por momentos, el juez de apelaciones aseguró que siempre ha tratado a las mujeres con dignidad y respeto y pidió un proceso justo para "defender mi integridad y lavar mi nombre".

Candidato de Trump a la Corte Suprema, abierto a testificar por acusación de abuso sexual

Es precisamente el periodista que desveló las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein que originaron el Me Too, Ronan Farrow, uno de los que firman el artículo de The New Yorker, publicado el domingo por la noche, en el que Deborah Ramírez, excompañera de Kavanaugh en la universidad de Yale, acusa al hoy juez de haberla agredido sexualmente en una fiesta en el curso 1983-1984.

Kavanaugh colocó su pene ante la cara de Ramírez, según el testimonio de la mujer, de 53 años, obligándola a tocarlo al tratar de quitárselo de delante.

La decisión de Ramírez de hacer pública su acusación se produce poco después de que otra mujer, Christine Blasey Ford, denunciara que el juez intentó violarla durante una fiesta preuniversitaria en 1982.

Justo este próximo jueves, Ford y Kavanaugh están llamados a testificar ante el comité del Senado que debe decidir sobre la incorporación de Kavanaugh al Tribunal Supremo, con carácter vitalicio, a propuesta de Trump.

