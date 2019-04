Ornella, el militar chavista que encabezaría rebelión contra Maduro

REDACCIÓN 30/04/2019 10:55 a.m.

En lo que ya es calificado como un golpe de Estado, Juan Guaido –apoyado por algunos miembros del Ejército de Venezuela– liberó de su prisión domiciliaria al líder opositor Leopoldo López, llamó a las Fuerzas Armadas a unirse a su lucha y a derrocar al "dictador" Nicolás Maduro.

Los miembros castrenses que apoyan al autonombrado presidente de Venezuela y líder de la Asamblea Nacional serían liderados por José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional.

De acuerdo con el legislador antichavista, José Antonio Mendoza, quien escribió en Twitter: "El general del Ejército Jose Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor Conjunto, sería el militar que encabeza este movimiento junto al presidente".

Incluso medios locales, quienes citan a fuentes confidenciales dentro del gobierno venezolano, sostienen que, en efecto, Jose Adelino encabeza la rebelión contra Nicolás Maduro.

Sin embargo, el gobierno de Venezuela asegura que el jefe militar continúa leal al régimen de Nicolás Maduro.

El propio Ornella Ferreira escribió en su cuenta de Twitter que continúa apoyando a Maduro y al fallecido Hugo Chávez.

#30Abr Como Soldado de esta Patria, REAFIRMO mi #LealtadAbsoluta a mi CJ. @NicolasMaduro y apegado al legado de mi Cmdte. Supremo Hugo Chávez. Hoy más que nunca en la FANB VENCEREMOS contra quienes buscan quebrantar la Paz de la República. TRIUNFAR. pic.twitter.com/juTbCIgWGf — José A. Ornelas F. (@OrnelasFJoseA) 30 de abril de 2019

José Adelino es un personaje muy cercano a la revolución bolivariana, desde el 4 de febrero de 1992, cuando participó junto a Chávez durante el fallido golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez.

Luego, cuando Hugo Chávez llegó al poder, fue jefe de la Casa Militar, incluso fue de las pocas personas que estuvieron con el entonces presidente de Venezuela en su lecho de muerte.

"No podía hablar (Chávez) pero lo dijo con los labios: ´Yo no quiero morir, por favor no me dejen morir´, porque él quería a su país, se inmoló por su país", dijo Ornella Ferreira sobre Hugo tras su muerte.

Tras la llegada de Maduro al Palacio de Miraflores, José Adelino fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional.

