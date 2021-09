OPS pide eliminar barreras por marcas de vacunas ante nueva regla en EU

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió este miércoles eliminar las barreras contra viajeros debido a la marca de vacuna anticovid que han recibido.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, argumentó que esta medida no ofrece ninguna protección adicional a los países y pidió que no se use como una prohibición.

También recordó que la semana pasada, en una reunión del consejo directivo de la OPS, los países aprobaron una resolución que establece que el acceso a las vacunas no debe ser usado como una barrera.

Barbosa señaló que varios países no tienen un acceso equitativo a todas las vacunas, por lo que se ven obligados a inmunizar con las dosis que logran adquirir, sin importar de qué farmacéutica sean.

LA NUEVA REGLA DE EU

La semana pasada, Estados Unidos retiró las restricciones para los viajeros extranjeros que cuentan con el esquema completo de vacunación contra la covid-19.

Te puede interesar ¿Si te tocó esta vacuna, no podrás entrar a EU?

Sin embargo, esto solamente es válido para las personas que han sido inmunizados con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Esta especificación solo incluye a las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Por lo tanto, los viajeros vacunados con la rusa Sputnik V no podrán ingresar al país.

ACV