OMS confirma nuevos contagios en países que han relajado confinamiento

En medio del temor mundial a una segunda ola de contagios del coronavirus a medida que se levantan las medidas de confinamiento en varios países -que se habían implementado para frenarla propagación del covid-19-, la Organización Mundial de la Salud (OMS ) aclaró hoy que se necesita un "control extremo" durante este proceso.

Tras darlos primeros pasos para aliviar sus cuarentenas, Alemania informó hoy una aceleración de las nuevas infecciones por coronavirus y Corea del Sur detectó un nuevo foco en clubes nocturnos. Mientras Wuhan, la ciudad china donde surgió el covid-19, reportó hoy cinco nuevos casos, asintomáticos, tras 37 días sin registrar uno solo.

La Organización Mundial de la Salud señaló que los países que actualmente relajan o levantan las medidas de confinamiento deben prepararse para nuevos brotes de COVID-19.

Durante la conferencia para informar la situación de la pandemia, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la clave para proteger vidas y estimular la economía es el levantamiento "despacio y paulatinamente" del confinamiento.

"(Además de que) hay que hacerlo manteniendo la vigilancia para poder implementar medidas de control si se identifica un aumento de casos", agregó.

Al respecto, el jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, señaló que es incorrecta la idea de que la población ya infectada y recuperada haya desarrollado algún tipo de inmunidad.

"Los primeros estudios serológicos demuestran lo contrario: la proporción de gente con una enfermedad grave es una proporción grande de los infectados. El número total de infectados es mucho menor de lo que esperábamos. Eso significa que tenemos un largo camino por delante.

"Como ha dicho el director, esto es una enfermedad grave, es el enemigo público número uno. Lo hemos repetido una y otra vez. Tenemos que dar un paso atrás y recalcular esto. No es una enfermedad leve, debemos tomárnoslo en serio y poner en marcha las medidas necesarias", apuntó.

En ese sentido, el especialista insistió en que países como China, Corea del Sur y Alemania no deben ser criticados por reportar nuevos casos, porque eso significa que siguen con la búsqueda y saben que el "virus sigue aquí".

ALARMA EN COREA DEL SUR POR NUEVO BROTE DEL VIRUS





En un país donde el virus parecía hasta ahora muy controlado, todas las alarmas se han activado tras detectarse un nuevo brote en una zona de ocio nocturno de Seúl, con 90 infecciones en varios puntos de Corea del Sur, de ellos 79 sólo en la región capitalina.



Ahora las autoridades intentan encontrar a más de 3,000 personas que no han sido aún localizadas de las 5,517 que visitaron los cinco locales nocturnos del barrio de Itaewon, que han actuado como vector de este contagio, entre el 24 de abril y el 6 de mayo, fecha en la que se detectó el primer positivo.



Una tarea que se ve dificultada porque se cree que casi 2,000 de esas personas dieron en los controles de acceso nombres y números de teléfono falsos al tratarse de establecimientos ligados a la comunidad LGTBI, estigmatizada en Corea del Sur.



ALEMANIA TEME UN REPUNTE DE CASOS EN PLENA DESESCALADA



Este lunes las autoridades comunicaron 35del virus, la mayor cifra en un mes, de los que 29 corresponden al nuevo foco y los otros 6 son importados.Ello ha obligado a retrasar en una semana la reapertura de los colegios este miércoles en Corea del Sur, donde no ha habido confinamiento porQuienes sí pudieron volver hoy a las escuelas de primaria fueron muchos de los alumnos de Vietnam, entre ellos los de Hánoi y Ho Chi Minh, después de tres meses fuera de las aulas, aunque con mascarillas, toma de temperatura y distanciamiento en las aulas.También en Pekín se ha comenzado a promover el uso de brazaletes electrónicos para medir la temperatura corporal de los estudiantes de los últimos cursos de secundaria y primaria que han reanudado ya las clases en la capital de China, país donde se originó la



Alemania -en plena desescalada y con más de 172,600 casos totales de coronavirus, de los que 7.681 han muerto- teme que se produzca un repunte de casos, al haberse registrado una ligera alza del factor R de reproducción de la enfermedad, que indica a cuántas personas contagia un infectado y que ha vuelto a subir por encima de 1.



Ello se conoce cuando hoy comienza un nuevo relajamiento de las restricciones, con la reapertura de escuelas y comercios y la posibilidad de actividades deportivas en grupo, aunque con ritmos distintos dependiendo de las regiones en un país donde no hubo confinamiento absoluto en ningún momento.



El factor R ya había subido antes de este alivio de las medidas, según las autoridades, que afirman que no se puede concluir que se esté de nuevo ante "una situación descontrolada".



No obstante, la canciller alemana, Angela Merkel, ha pedido que los ciudadanos cumplan ciertas normas: "Entramos en una nueva fase de la pandemia y (...) ahora va a ser necesario que, con todas las medidas de desescalada, tengamos la certeza de que la gente sigue las reglas básicas, es decir guardar distancia, llevar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz, tener consideración con los demás".



Donde sí ha habido un repunte de casos ha sido en Irán, hasta superarse los 1,600, lo que ha obligado a volver a imponer restricciones en nueve ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, fronteriza con Irak, entre ellas el cierre de comercios no esenciales, bancos y oficinas y la limitación de desplazamientos.

Con información de Notimex y EFE